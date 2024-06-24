中國電動車遭歐盟加稅　環球時報：北京冀歐盟7月4日前取消

歐中商定就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商後，中國官方媒體稱，中方希望的結果是歐盟能在7月4日前取消對中國電動車加徵關稅。



據法新社6月23日報道，歐盟發言人吉爾（Olof Gill）表示，歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）22日與中國商務部部長王文濤舉行視頻會談，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動的磋商，「坦誠且富有成效」。雙方未來數周將持續在各層級磋商。

中國官方媒體《環球時報》23日引述中國現代國際關係研究院副院長張健指，「中方希望能看到的最好結果是取消7月4日起加徵關稅的決定」。

2024年6月2日，中國商務部部長王文濤在西班牙巴塞羅拿調研奇瑞埃布羅合資工廠。（中國商務部網站）

報道也引述中國社會科學院歐洲研究所歐洲經濟研究室主任、研究員孫彥紅指，「中歐經濟互相依賴性強，歐盟的保護主義做法必然引起中方的反制，這對消費者和供應商都不利，是雙輸的結局」，但孫彥紅也指出，「磋商難度會很大」。

歐盟6月12日宣布從7月4日起對中國電動車將徵收17.4%至38.1%的臨時關稅，與此同時歐盟對中國電動車的反補貼調查將持續到11月2日，屆時可能會徵收明確關稅，通常為期五年。

路透社報道指，中國一再呼籲歐盟取消關稅，並表示願意進行談判，是北京方面不想捲入另一場關稅戰，此前特朗普政府對中國商品徵收的關稅仍令其深受打擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

