路透社：美國檢方建議司法部刑事起訴波音

飛機製造商波音（Boeing）本來在2021年就兩宗737 MAX客機空難與美國檢方達成和解協議，但路透社6月23日報道，由於波音被指違反協議，美國檢方6月23日已建議司法部刑事起訴波音，司法部7月7日前會決定是否起訴波音。



波音737 MAX 8飛機2018年和2019年分別在印尼與埃塞俄比亞發生空難，合計346人死亡。2021年1月，波音與檢方達成協議，協議規定，波音承諾徹底改革公司的合規流程，司法部則同意不就波音欺詐聯邦航空管理局（FAA）提起訴訟。

協議有效期至2024年1月7日，波音需向司法部證明有遵守協議條款。協議到期後，美國司法部有6個月時間決定是否要繼續起訴波音。

圖為2019年3月27日，位於美國華盛頓州倫頓（Renton）的波音（Boeing）工廠，人們在737 MAX飛機艙門附近工作。（REUTERS）

2024年6月18日，美國參議院國土安全與政府事務委員會調查小組委員會就波音的安全文化舉行聽證會，波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）後方是一批包括兩宗空難死者的遺屬和親友等，卡爾霍恩向他們道歉時，他們舉起已逝家屬親友照片。（Reuters）

美國司法部刑事司反欺詐處負責人萊昂（Glenn Leon）5月14日已向德州聯邦法院提交信件表示，波音沒有履行協議承諾，未作出改進以發現和防止其觸犯聯邦反詐騙法規。

報道引述兩名消息人士稱，在發現波音違反延期起訴協議後，美國檢察官已建議司法部對波音提起刑事訴訟。其中一名消息人士表示，相關指控可能超過2021年提出的串謀詐騙指控。

消息人士補充，美國司法部也可能不起訴波音，而是將協議延長一年，提出更嚴格的新條款。除經濟處罰之外，最嚴格的措施包括要求第三方監督波音的合規流程，或要求公司認罪並承認違規行為。