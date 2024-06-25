路透社：美國檢方建議司法部刑事起訴波音
撰文：劉耀洋
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飛機製造商波音（Boeing）本來在2021年就兩宗737 MAX客機空難與美國檢方達成和解協議，但路透社6月23日報道，由於波音被指違反協議，美國檢方6月23日已建議司法部刑事起訴波音，司法部7月7日前會決定是否起訴波音。
波音737 MAX 8飛機2018年和2019年分別在印尼與埃塞俄比亞發生空難，合計346人死亡。2021年1月，波音與檢方達成協議，協議規定，波音承諾徹底改革公司的合規流程，司法部則同意不就波音欺詐聯邦航空管理局（FAA）提起訴訟。
協議有效期至2024年1月7日，波音需向司法部證明有遵守協議條款。協議到期後，美國司法部有6個月時間決定是否要繼續起訴波音。
美國司法部刑事司反欺詐處負責人萊昂（Glenn Leon）5月14日已向德州聯邦法院提交信件表示，波音沒有履行協議承諾，未作出改進以發現和防止其觸犯聯邦反詐騙法規。
報道引述兩名消息人士稱，在發現波音違反延期起訴協議後，美國檢察官已建議司法部對波音提起刑事訴訟。其中一名消息人士表示，相關指控可能超過2021年提出的串謀詐騙指控。
消息人士補充，美國司法部也可能不起訴波音，而是將協議延長一年，提出更嚴格的新條款。除經濟處罰之外，最嚴格的措施包括要求第三方監督波音的合規流程，或要求公司認罪並承認違規行為。
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