英國大選．懶人包｜削減移民成政壇共識？　一文看清主要政黨取態

英國大選7月4日登場，目前民調顯示工黨支持度遙遙領先其他政黨，其後是執政保守黨、自由民主黨（Liberal Democrats）以及由法拉奇（Nigel Farage）領導的改革黨。大選的主要政黨皆已公布競選綱領，其中各黨對移民問題的立場尤其受關注，以下為大家總結上述4黨承諾推行的移民政策。



據天空新聞（Sky News.）6月18日為YouGov進行的一項民意調查發現，43%英國人認為移民對社會產生負面影響，移民問題因此成為競選的主要議題之一。

在合法移民方面，目前技術工人簽證及學生移民簽證是英國的其中兩大移民途徑。技術工人必須得到工作擔保並滿足某些技能和工資要求；國際留學生在畢業後，可以透過轉為研究生簽證在英國生活和工作2年，如果是博士畢業生則可以在英國生活和工作3年。

工黨：減少淨移民

工黨黨魁施紀賢 (Keir Starmer) 6月2日講述，會透過培訓更多英國工人和保護工作條件來減少淨移民。

施紀賢表示，工黨執政後將立法禁止依賴外國勞工的僱主從海外招募技術工人，並將推行新措施來培訓更多英國工人，這樣國內企業就不必從海外招募員工。該黨表示，沒有計劃改變醫療和護理人員攜帶家人前往英國的禁令。

2024年1月，當局禁止大多數留學生攜帶家人前往英國。工黨影子內閣大臣顧綺慧（Yvette Cooper）稱，工黨上任後將保留相關禁令，惟未有對畢業生簽證審查發表評論。

英國工黨黨魁施紀賢2024年6月13日於曼徹斯特發表工黨大選宣言（Reuters）

保守黨：移民數量減半

在6月12日發表的競選宣言中，首相辛偉誠（Rishi Sunak）承諾要將移民數量減半。如果保守黨連任，甚至將每年減少移民數量。宣言沒有詳細說明如何、何時實現這一承諾，也沒有具體說明目標數字。

保守黨承諾將對合法移民數量實施上限，允許議員在議會投票決定「每年能移英的人數」。對於不與英國在重要事項合作的國家，保守黨表示將限制這些國家的簽證准入。其他旨在遏制合法移民的措施則包括要求移民在赴英國之前進行健康檢查。

對於留學生簽證，辛偉誠表示，保守黨政府將提高簽證費用，並取消移民醫療附加費的學生折扣，目前該費用為每年1,035英鎊（約10,000港元）。

英國首相辛偉誠2024年6月11日在英國西爾弗斯通發表大選宣言（Reuters）

自由民主黨：減免護理人員移民費用

英國政府2023年將申請技術工作簽證的最低薪水要求，從年薪2.62萬英鎊（約25.8萬港元）大幅增至3.87萬鎊（約38.1萬港元）。

自由民主黨表示，將改革上述「任意」（arbitrary）薪資門檻，並且會免除英國國民保健服務（NHS）人員和護理工人每年1,000英鎊的移民技能費用。

自由民主黨承諾，將撤銷護理人員攜帶家人同行的禁令，並向所有在英國擁有預先定居身份的歐盟公民授予完全定居身份。同時，把內政部授予工作和學生簽證的權力轉交給其他部門處理。

圖為2019年6月14日，英國前商務大臣、時任自由民主黨黨魁祈維信在倫敦發表演說。（Getty）

改革黨：收緊移民措施 保護本土文化

法拉奇將移民問題列為改革黨首要和中心內容，其5項核心承諾中有兩項都集中在移民政策上。改革黨稱，將成立一個新的「移民部」，並「凍結」非必要的移民申請，以保護英國人的文化和身份認同。

改革黨提議，除部份輕罪外，犯罪的移民應被取消其英國公民身份，新移民在申請福利前需在英國居住五年。

該黨還提議禁止國際學生攜帶家屬前往英國，只允許具重要技能的畢業生留在英國，並將外籍勞工的國民保險金提高到20%。