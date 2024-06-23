英國大選｜改革黨領袖稱西方挑起俄烏衝突　政壇爭辯

「是歐盟和北約的東擴挑起了俄烏衝突」。目前在英國政界風頭正盛的改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）21日在英國廣播公司（BBC）的採訪節目裏重申，俄烏衝突的罪魁禍首是歐盟和北約的擴張。他還表示，自己十分傾佩俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）作為政治家的才能。



早在2022年2月24日，法拉奇便在社交媒體上發文指出，俄烏衝突是歐盟和北約擴張的結果，「用棍子戳俄羅斯熊毫無意義。」長期以來，他在烏克蘭問題上的立場受到英國政界多方指責。

法拉奇曾經是英國「脱歐」的領軍人物，2016年7月公投獲勝後他宣佈辭去獨立黨領導人職務，後加入脱歐黨，因「英國完成脱歐目的」，該黨更名為改革黨。

目前距7月4日舉行的英國議會下院選舉僅有不到兩周時間，據民調機構YouGov在6月12日至13日進行的調查，執政黨保守黨的支持率持續低迷、遠遠落後於工黨，而改革黨的支持率則首次超過保守黨。

2024年6月4日，英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）在Clacton 舉行競選活動。（Getty Images）

21日，在BBC《廣角鏡》欄目的採訪節目裏，法拉奇聲稱，這場軍事衝突「當然是普京的錯」，但他同時強調了歐盟和北約的擴張是衝突爆發的關鍵因素。

「2014年，我在歐洲議會上發言時說過，『烏克蘭將爆發戰爭』。我為什麼這麼說？」法拉奇表示，北約和歐盟的持續東擴讓普京有「理由」對俄羅斯人民說，「他們又要來找我們了」。

「我是英國政界唯一一個預測到會發生什麼的人，當然，每個人都說我被孤立了，只因我敢於提出這一點。」法拉奇說。

《衛報》報道稱，保守黨、工黨和自由民主黨長期以來一直指責法拉奇是俄羅斯總統的「辯護者」。

法拉奇向BBC表示，「我說過我不喜歡他這個人，但欽佩他作為政治家的才能，因為他成功地掌控了俄羅斯。」BBC提到，法拉奇曾在2014年將普京評為他最欽佩的世界領導人。

「我們挑起了這場戰爭，」法拉奇說。「這當然是他的錯，他把我們的所作所為當作藉口。」

在法拉奇發表這番言論後，保守黨和工黨方面均有重要人物對其作出嚴厲批評。

來自保守黨的英國內政大臣詹姆斯·克萊弗利聲稱，法拉奇「附和了普京」。工黨防務發言人希利表示，法拉奇的言論使他「不適合在我國擔任任何政治職務，更不用說在議會領導一個嚴肅的政黨」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月19日結束訪問朝鮮後，20日乘坐專機抵達越南河內（Reuters）

「說我們挑釁了俄羅斯，就好比說，如果你買了一個防盜警報器，在某種程度上你就會挑釁竊賊。」前北約秘書長羅伯遜指責法拉奇的言論「完全是一派胡言」。

國際輿論普遍認為，導致俄羅斯2022年2月與烏克蘭爆發衝突的關鍵原因之一就是北約東擴問題。

中方此前多次強調，烏克蘭問題有其複雜的歷史經緯，局勢演變至今是各種因素共同作用的結果。

2022年2月23日，時任中國外交部發言人華春瑩應詢表示，一些國家應該想一想，在美方違背同俄羅斯協議，5次將北約東擴到俄羅斯的家門口，並且部署大量先進進攻性戰略武器的時候，他們有沒有想過把一個大國逼到絕地的後果？

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