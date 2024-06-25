以色列法院判決極端正統派猶太人須入伍　美媒：或致執政聯盟瓦解

以色列最高法院6月25日裁定，極端正統派猶太人（Haredim，又譯哈雷迪）須應徵入伍，判決出爐時，最高法院外有極端正統派猶太人示威，以反對該法案。美媒25日分析指，這一裁決或將導致以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的執政聯盟瓦解。



內塔尼亞胡的執政聯盟依賴於與兩個極端正統派猶太人政黨組成，如今這個法院判決會為聯盟帶來衝擊。

路透社指，該些政黨領袖已表示對判決失望，不過未有即時對政府發出「威脅」。

圖為2024年6月2日，以色列，最高法院通過爭議性法案時極端正統派猶太人上街示威。（Reuters）

以色列的徵兵制度對極端正統派猶太人和世俗猶太人並不相同，極端正統派免服兵役的待遇一直是以色列民眾之中的一大裂痕，世俗化的以色列猶太人長期不滿政府對於極端正統派的優勢。

美媒《華爾街日報》25日指，在大約8萬名符合應徵入伍年齡的極端正統派男子中，僅有1,200人正在服役。

選擇服役的極端正統派猶太人也能和以色列國防軍達成入伍協議，令全日學習與服役交替進行。

圖為2024年6月2日，以色列，極端正統派猶太人在示威中與警方產生衝突。（Reuters）

以色列目前主要軍隊大部份由十幾歲的應徵士兵與年長的動員兵組成，路透社25日指，法律規定大多數以色列人須服兵役，但極端正統派猶太人又能豁免服兵役，這讓以色列現階段的徵兵政策，因面臨多條戰線的緊張局勢而變得捉襟見肘。