京都酒店拒以色列遊客入住「懷疑他參與侵略加沙」 以國使館抗議
撰文：聯合新聞網
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京都市一家小型精品酒店Hotel Material以疑似涉及侵略加沙地帶（Gaza Strip）為由，拒絕以色列籍男性旅客入住，以色列大使館對酒店發出抗議信，指這是明顯的歧視行為。
京都市認定違反旅館業法，已介入行政指導。
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京都市表示，這間酒店透過網絡上的資訊，認為這名以色列男性可能是參與攻擊加沙地帶的以色列軍人，要求他取消訂房。
被取消訂房的男子在社交媒體揭露此事，事情才傳開。
京都市17日接獲訊息，向酒店求證，得知確有其事。
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日本旅館業法規定，除了有指定傳染病、賭博等違反社會風險等理由，業者不得拒絕旅客入住，京都市說，以國籍、職業為理由而拒絕對方住宿，已經違法。
營運這家6間房小型酒店的公司社長面對採訪，表示本案已交律師處理，他們不便發言，包括整宗事件的過程、以及如何回應以色列，現在都無法回答。
以色列駐日大使館指這是明顯的歧視行為，表示「無論任何手段，都是不能容許的事」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】