法研究：國際向億萬富豪徵財富稅制度技術上可行

法國經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）發表一份研究報告指，一個向全球3000名億萬富豪徵收財富稅的國際制度在技術上可行，並估計每年可帶來最多2500億美元額外收入。



《衛報》6月25日報道，祖克曼應二十國集團（G20）輪任主席國巴西的邀請撰寫報告，他在公布報告時指，公眾普遍支持有關制度，並指十年前沒有人會相信130個國家支持向跨國人士徵收最低稅額的做法，形容是烏托邦式的想法。

報告指出，現時億萬富豪所交的稅額平均佔他們的財富0.3%，比例較一般勞工為低。祖克曼稱，全球最頂尖0.0001%人士的平均財富在1987至2024年間，每年平均上漲7.1%，將億萬富豪的全球財富比例由3%升至14%。

祖克曼就國際徵收財富稅解畫，指有關計劃是對億萬富豪所交入息稅的補充，令對方每年需要繳交佔他們財富至少2%的稅款。他認為，類進稅制是現代社會的關鍵支柱。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

圖為美國富豪馬斯克（Elon Musk）2024年4月13日在美國加州洛杉磯出席Breakthrough Prize頒獎典禮。（Reuters）

至於在評估億萬富豪的財富標準問題上，祖克曼認為相對簡單，稱大部分都是與股價掛鈎。他在報告中提到，即使所有國家都沒有採取有關措施，加強目前的出走稅制及實施「最後手段的收稅人」仍可以有效執行。這意味將需要擴大個人規定，容許參與國家向非參與國家的課稅不足人士徵稅。

祖克曼強調，國際社會的合作非常重要，避免大家「鬥包尾」，不過亦無需為了推動有關想法而要每個國家都參與。報道指出，美國反對全球財富稅，但總統拜登（Joe Biden）財政預算的向美國超級富豪的提議與祖克曼的計劃相符。

祖克曼亦認為，如果將徵稅計劃擴大至身家超過1億美元的人士，每年將可額外增加1000億至1400億美元的收入。

有關計劃將會在下月於巴西里約熱內盧舉行的G20財長會議上討論。