美國富豪畢業禮致辭即場派錢　每位領7800元學生驚訝　附一條件

美國麻省大學達特茅斯分校（University of Massachusetts Dartmouth）5月16日舉辦畢業典禮，億萬富豪黑爾（Robert Hale, Jr.）上台致辭並即場宣布，每位上台的畢業生均會獲贈1,000美元（約7,800港元），附帶條件是其中一半金錢要用來幫助有需要的人。他又勉勵畢業生「不該讓失敗定義自己」。



黑爾在場分享自己的創業經歷，稱自己在一夜之間損失約10億美元（約78億港元），並勉勵畢業生，不要被失敗佔據，不該讓失敗定義自己。

他向學生派出特殊禮物，談到學生會收到兩個信封，各有500美元，其中一個信封是直接贈予學生；至於另一個信封內，則要求獲贈學生代為捐贈給「有需要的人或與他們關係密切的慈善機構或事業」，他稱「現在我們的社區和世界比以往任何時候都更需要我們幫助」。

根據學校發放的影片，台下學生紛紛露出驚訝、難以置信的神情。

↓ 黑爾宣告派錢的一刻 ↓

校方指，在這屆約1200名畢業生中，約四成是家庭內的第一代大學生。

《福布斯》（Forbes）報道，黑爾的淨資產估約54億美元（約421億港元）。今次並非他首次在畢業禮上「慷慨解囊」，黑爾曾在2023年以同一形式在該校的波士頓分校向畢業生「送禮」。