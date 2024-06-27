肯尼亞加稅法案爆警民衝突 　總統下令撤回法案

非洲肯尼亞國會日前通過稅收改革法案，惹來民眾示威上街抗議，更演變成國會外的警民衝突，全國有至少23人喪生。總統魯托（William Ruto）6月26日宣布撤回法案，稱已聆聽民眾的聲音。



《衛報》報道，魯托26日在首都奈羅比（Nairobi）向傳媒表示，肯尼亞民眾明確表明無意與該法案有任何關係，他細心聆聽民眾的聲音後決定讓步，因此不會簽署法案，它之後將會被撤回。

魯托亦嘗試緩和局勢，提議就法案與年輕人、公民團體、宗教組織和專業機構對話；同時指示採取緊縮措施，削減總統辦公室、行政部門、國會、司法機構和地方政府的支出。他表示需要確保量入為出，尊重肯尼亞民眾發出的強烈信息。

2024年6月25日，肯尼亞民眾走上街頭示威，反對正在議會審議的增稅法案。圖為肯尼亞警方與示威民眾對峙。（Reuters）

2024年6月25日，肯尼亞民眾走上街頭示威，反對正在議會審議的增稅法案。圖為肯尼亞警方以水炮車驅散民眾。（Reuters）

魯托上任時承諾協助當地民眾應對生活成本上漲問題，惟上台兩年後推出的加稅計劃就導致由年青人帶領的全國大部分民眾團結反對改革案，他們由原本在網上譴責加稅計劃，演變成要求政治改革的街頭示威。

而在25日的示威中，數以萬計的民眾在奈羅比示威，部分衝擊國會及政府辦公室，甚至縱火。警方向示威者開槍及發射催淚彈，根據肯尼亞醫療協會指出，至少23人喪生，另外有30人中彈受傷。

魯托一度形容當天的示威是「叛逆」行為，又將暴力事件歸咎於「罪犯」身上。不過他在26日的言論似乎有轉向，指示威者喪生是不幸，並向受害者家屬表達慰問。