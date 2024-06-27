中德簽署數據跨境流動合作備忘錄　助德國車企傳輸數據回國

據「網信中國」微信公眾號消息，6月26日，中國國家互聯網信息辦公室主任莊榮文在京會見德國數碼化和交通部部長維辛（Volker Wissing）一行，雙方共同簽署《關於中德數據跨境流動合作的諒解備忘錄》。



莊榮文表示，2024年4月，習近平主席與到訪的朔爾茨總理深入交流，為雙邊關係和各領域務實合作指明了方向、作出了規劃。中方願同德方一道，落實好兩國領導人合作共識，以簽署《關於中德數據跨境流動合作的諒解備忘錄》為契機，推進中德網絡空間交流合作取得更多成果。

2024年4月16日，訪華的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在北京釣魚台國賓館與中國國家主席習近平會面（中國外交部）

維辛表示，德方高度重視數據跨境流動、人工智能等領域工作，將與中方進一步加強交流合作，積極推動落實《關於中德數據跨境流動合作的諒解備忘錄》。

中國國家互聯網信息辦公室將與德國數碼化和交通部在《關於中德數據跨境流動合作的諒解備忘錄》框架下，建立「中德數據政策法規交流」對話機制，加強在數據跨境流動議題上的交流，為兩國企業營造公平、公正、非歧視的營商環境。

中國商務部部長王文濤2023年4月27日在柏林與德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克舉行會面。（中國商務部網站）

中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤，德國數碼化和交通部國務秘書施諾爾（Stefan Schnorr）、德國駐華大使傅融等參加會見。

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