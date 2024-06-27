俄羅斯：金磚十國決定暫停擴員　專注整合新成員國

當地時間6月25日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在明斯克會見白羅斯國民會議共和國院主席科恰諾娃。在致辭講話中，拉夫羅夫表示，金磚國家集團已投票決定，暫時停止接納新成員國，並將重點放在整合最近加入的成員國之上。



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據俄羅斯外交部網站發布的這份致辭講稿內容，拉夫羅夫透露，由於新加入的成員國使得金磚國家的數量增加了一倍，「金磚十國以壓倒性多數（Overwhelming Majority）投票決定，暫時停止擴員，以便『消化』新成員國的加入」。他還透露，金磚國傢夥伴國的類別清單也將進行起草，以作為獲得正式成員國資格的步驟。「我們肯定會推廣我們的白羅斯朋友，以及其他一些志同道合的盟友。」拉夫羅夫表示。

「今日俄羅斯」（RT）稱，從今年1月1日起，俄羅斯開始擔任金磚國家輪值主席國。當地時間6月17日，由俄羅斯統一俄羅斯黨主辦的「金磚+」國際政黨論壇在符拉迪沃斯托克開幕，主題為「金磚國家在構建新多極世界秩序中的作用」。

公開資料顯示，金磚國家合作機制起步於2006年，由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成，成員國國土面積佔世界領土總面積26.46%，人口佔世界總人口41.93%。據估算截至目前，五個金磚創始成員國經濟總量約佔世界的31.5%，已超過美國領導的七國集團（G7，佔比止步於約30.7%）。

近年來，金磚國家國際影響力不斷增強。今年1月1日，隨着沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為正式成員，金磚成員國數量從5個增加到10個。

俄羅斯衛星通訊社指出，這些新成員國的加入，使得金磚國家集團擴大了在非洲、中東和波斯灣地區的影響力。總體來看，擴員後的金磚國家集團人口總數約為35億，佔世界人口的45%。擴員後，金磚國家在全球經濟中的份額上升至37%左右，超過了G7和歐盟（14.5%）。根據今年1月發佈的金磚國家財富報告，金磚國家集團目前持有的可投資財富總額達到45萬億美元，目前生產了全球約44%的原油。

彭博社此前也曾報道指出，此次擴員使得金磚這一新興國家集團的發展得到提振，想要加入金磚大家庭的國家有增無減，目前已有至少34個新的國家表示有興趣加入金磚集團。據RT報道，委內瑞拉、泰國、塞內加爾、古巴、哈薩克、白羅斯、巴林和巴基斯坦等國都已經正式提交申請。

6月13日，馬來西亞總理安瓦爾在談及金磚國家相關話題表示，馬來西亞很快將啟動加入金磚的程序。

安瓦爾說：「我們已經表明了我們的政策，我們已經做出了決定。我們很快將啟動正式程序。就『全球南方』而言，我們是完全擁護的。擴充成員國的事情上，我與（巴西總統）盧拉合作得很好。我們在等待最終結果，以及南非政府的反饋。」

2024年6月25日，拉夫羅夫會見白羅斯國民會議共和國院主席科恰諾娃。（俄羅斯外交部）

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。（中國外交部）

當地時間6月17日，津巴布韋國防部長奧帕·穆欣古里在俄羅斯舉辦的「金磚+」國際政黨論壇上發表講話時也表示，津巴布韋準備加入金磚國家集團，並表示此舉「將為與其他成員國的自由貿易提供更有利的環境」。她說：「津巴布韋和其他許多國家一樣，堅信金磚國家有潛力通過挑戰西方大國的單邊決策和促進更平衡的全球格局，來抗衡西方大國的主導地位。」

當地時間6月18日，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）曾談到了俄方對於金磚國家集團進一步擴員的願景。

他表示，任何尋求加入金磚國家集團的國家，都不應該參與非法的單邊制裁，並強調這是俄羅斯歡迎新成員國的「關鍵標準」。「對我們來說，接納金磚國家和歡迎夥伴國的關鍵標準之一，是不參與針對任何金磚國家的非法制裁政策和非法限制措施，當然首先是針對俄羅斯。」

里亞布科夫指出，這一立場得到了其他金磚國家的「充分理解」，俄方希望隨着金磚機制的未來發展，能夠保持這種立場的「核心性質」。「金磚國家將與合作夥伴一起發展，並在自身擴員方面找到新的形式，這一事實是無可爭辯的。」他補充稱，金磚國家集團目前的10個成員國已經「彼此適應」，如今正在「作為一個團隊」而工作。

中國外交部發言人此前曾指出，對金磚合作的未來發展充滿信心。金磚合作機制走過18年的歷程，凝聚力日益增強，影響力持續提升，已成為國際事務當中一支積極、穩定、向善的力量。金磚國家已經擴大到10個成員國，這充分說明金磚合作擁有光明前景。金磚國家應有關國家請求作出擴員決定，符合新興市場和發展中國家的共同願望，順應世界多極化的歷史潮流，我們將攜手金磚夥伴，推動「大金磚合作」不斷取得新成果。