習近平與委內瑞拉總統就兩國建交50周年互致賀電

中國國家主席習近平6月28日與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）互致賀電，慶祝兩國建交50周年。



新華社6月28日報道，習近平指出，中國和委內瑞拉是相互信賴、共同發展的好夥伴。建交半個世紀以來，雙方在國際風雲變幻中相互支持，攜手捍衛國際公平正義和發展中國家正當權益，結下「鐵桿」情誼。

馬杜羅2023年9月成功對中國進行國事訪問，雙方共同宣布將中委關係提升為全天候戰略夥伴關係，引領兩國關係進入新時代。

中方願同委內瑞拉秉持建交初心，延續傳統友誼，以兩國建交50周年為新起點，不斷豐富中委全天候戰略夥伴關係內涵，為世界和平發展作出更大貢獻，攜手推動構建人類命運共同體。

2023年9月13日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同訪華的委內瑞拉總統馬杜羅舉行會談，習近平在人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式。（新華社）

2018年9月14日，中國國家主席習近平會見到訪北京的委內瑞拉總統馬杜羅。（Reuters）

馬杜羅回應稱，委中建交50年來，兩國關係取得長足發展，特別是雙方建立全天候戰略夥伴關係具有歷史意義。

委方堅定支持中國維護國家主權，反對任何遏制中國的企圖，願積極參與落實習近平提出共建「一帶一路」和三大全球倡議，繼續堅定推進委中友好，加強雙邊合作和多邊協作。馬杜羅堅信，在習近平領導下中國必將實現中華民族偉大復興。