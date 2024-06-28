英國大選｜英媒民調：各黨支持度趨穩定　工黨拋離保守黨20百分點

英國大選7月4日舉行，英國廣播公司（BBC）6月27日發布的最新民調結果顯示，工黨的支持率達40%，仍大幅拋離所有政黨。位居第2的執政保守黨僅獲20%支持，緊隨其後的改革黨（Reform Party）則為16%。



BBC在27日引述高級政治分析家巴恩斯（Peter Barnes）稱，最近一週各政黨的民調支持率已趨向穩定。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）2024年6月26日進行選前最後一次電視辯論。（Reuters）

2024年6月20日，歐洲國家盃舉行A組次輪賽事， 英國脫歐派代表人物法拉奇（Nigel Farage）在黑池（Blackpool） 觀看球賽直播。（Reuters）

從6月初開始，保守黨和工黨的平均支持度均呈下降趨勢。與此同時，改革黨與自由民主黨（Liberal Democrat）的支持率有所上升，儘管自由民主黨的升幅較小。但在過去一週裹，上述升降趨勢似乎已停止。平均而言，所有政黨的民調支持率都相當穩定。

這意味着工黨領先保守黨約20%的優勢不僅在整個競選過程中一直保持著，若支持度在大選前維持，可預料工黨將在選舉中大勝。至於急速崛起的改革黨，雖然支持率未能夠超過保守黨，惟按照目前民調改革黨勢成為英國不容忽視的第三勢力。