英國大選｜示威者闖辛偉誠官邸扮大便　「答謝」保守黨失敗施政

7月4日的英國大選將至，為抗議英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）及保守黨施政不彰，有組織6月25日闖入辛偉誠位於北約克郡（North Yorkshire）的官邸，藉假裝在花園池塘大便表示不滿。警方表示，4名男子被捕。據指出，池水中的「糞便」為矽膠製成。



名為Youth Demand的組織發布短片，顯示抗議者的上衣寫有「辛偉誠吃屎」的標語，其中一人步入辛偉誠的花園池塘「排便」。該組織稱，為感謝辛偉誠的施政，以及保守黨執政14年的徹底失敗，因此送上一場鬧劇作為臨別禮物，也正是對方一直給予國民的東西。

該組織稱，有很多東西要多謝保守黨，包括搖搖欲墜的學校、衛生惡劣的河流、崩潰的國民保健服務（NHS），以及創造一個擁有430萬貧困兒童的國家，令食物銀行比麥當勞還要多。與此同時，他們容許配偶的家屬向沙出售武器，以幼兒進行測試；又或透過鑽探更多石油而致富。

英國大選：2024年6月24日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在倫敦出席保守黨的競選活動。（Reuters）

該組織呼籲新一屆政府結束鬧劇，對以色列實施雙向武器禁運，並撤銷自2021 年以來頒發的所有新石油和天然氣許可證。

北約克郡警方發聲明中表示，4人在中午12時許被捕，他們闖入首相住所不到一分鐘已被拘留，均涉嫌嚴重侵入罪。他們年齡介乎20至52歲，均居住於英國，調查仍在進行中。

辛偉誠的官邸非首次遭到示威，去年綠色和平 （Greenpeace）成員曾爬上他的寓所屋頂，蓋上巨大黑布，要求停止新的石油和天然氣開採。 4人被控刑事毀損罪，定於7月底受審。