日本十字焦屍案新進展　幕後主謀疑是死者準女婿　因這事兇殘弒親

日本櫪木縣那須町深山發現兩具十字交疊、被燒焦的遺體後，警方5月6日再拘捕2人，其中1人是死者女兒的同居男友。



根據《日本放送協會》和《時事通訊社》，警方6日逮捕居住在東京都世田谷區的32歲男子關根誠端和居住在千葉縣船橋市的36歲男子前田亮，兩人涉嫌毀損遺體。

關根誠端為寶島龍太郎長女的同居男友，前田亮則為寶島夫妻的朋友，是不動產公司的高層，4月15日協助帶寶島夫妻倆看屋。

案件發生在4月16日，一名路人上午6時50分左右開車經過現場時，發現河床上起火，另一名男子則在早上8時10分左右向鄰近派出所報案，警員趕到現場後發現兩具遺體。

死者為中國歸化日籍的寶島龍太郎與寶島幸子，他們還是餐飲業大亨。當時兩具屍體上下交疊成十字型，頭部被套上黃色塑膠袋、手腳被膠帶捆綁焚燒，最後被棄屍山中，死狀悽慘。

日本櫪木縣那須町深山2024年4月16日發現兩具被燒焦遺體，死者是公司老闆寶島龍太郎（55歲）和一名據信是其妻的女子。在埼玉縣一家建築公司工作的25歲男子平山綾拳因涉嫌毀壞屍體而被捕。日本20日稱，男死者來自中國，已入籍日本。（網絡圖片）

警方其後陸續逮捕涉案疑犯，包括策劃作案的28歲佐佐木光、25歲的平山綾拳，20歲韓籍男子姜光紀，還有前童星、20歲的若山耀人。

報道指，據信是關根誠端要求佐佐木光處理屍體，警視廳研判，關根誠端極有可能是這單兇殺案件的最高幕後主導者。

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寶島龍太郎在東京都上野有10多間食肆，其中關根誠端擔任寶島旗下公司的經理人，負責管理幾間店舖。報道引述附近商店的店員稱，對於兩老時常與其他店舖有紛爭，關根誠端感到相當不滿，經常抱怨希望兩老能夠早日退休。