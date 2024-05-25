日本東京火警揭恐怖命案　中年男疑狠殺前妻兒女4人放火燒屋

東京品川區戶越在23日發生一起駭人命案，母子一家四口在家中遇害身亡，現場發現多處血迹和疑凶刀具，震驚日本社會。



事發於23日下午，37歲女子高波冬美與6歲女兒、3歲次女及2歲幼子，被高波的母親發現在住家一樓臥室內倒斃，全部遺體胸部和頸部均有明顯刀傷和割傷。警方在房內發現一把沾血刀具，初判為兇器。

高波現年40多歲的前夫也被發現暈倒在臥室裏，後被送往醫院。雖然他沒有生命危險，但他似乎發生一氧化碳中毒並燒傷呼吸道，警方捉在他的病情好轉後立即與他進行面談。

+ 4

現場迹象顯示，這對母子四人疑遭人行兇後失血過多而死。警方並未排除高波的離異夫為兇手可能，因該名40多歲男子雖在5月20日與高波離婚，卻仍同住該處，當天也在臥室被鋪上倒臥，頸部有疑似自刺一個傷口。他已送醫留院治療，警方將進一步訊問他以釐清案因。

案發前一日，就有鄰居聞到室內瀰漫一股汽油味，疑是凶嫌蓄意縱火。高波冬美母親23日到住處時，發現房門反鎖，內部一片狼藉，遂報警處理。

事件震驚社區，目擊鄰人表示，高波是位盡心盡力的母親，平日總與前夫帶着三名孩子到公園玩耍。親眷悲痛萬分，無法理解如何會釀成這起駭人血案。

【延伸閱讀】美國爸爸嫌6歲兒子肥 逼練跑步機「跑到全身傷慘死」 影片曝光

+ 20

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】