歐盟對X展開訴訟程序　評估是否違反《數碼服務法》

歐盟委員會星期一（12月18日）稱，已啟動針對社交媒體平台X（前稱Twitter）的正式訴訟程序，以評估X是否在風險管理和內容審核等方面違反了歐盟《數碼服務法案》（DSA）。



新華社報道，自新一輪以巴衝突爆發以來，X收到歐盟委員會有關傳播非法內容和虛假訊息，特別是傳播恐怖主義、暴力，以及仇恨言論的質詢。

歐盟委員會星期一說，歐委會對X於9月份提交的風險評估報告、11月份發佈的透明度報告，以及對歐委會訊息質詢的回覆內容進行了初步調查分析，之後作出對X展開正式違法訴訟的決定。

訴訟調查將重點關注四個方面，包括X在歐盟範圍內打擊非法內容傳播的履責情況、打擊信息操縱措施的有效性、提高透明度方面採取的措施，以及用戶界面設計具有欺騙性的問題。

歐盟委員會負責內部市場的委員布雷東（Thierry Breton）說：「今天針對X的正式訴訟程序啟動，這表明有了《數碼服務法》，大型在線平台『太大而無法監管』的時代已經結束。」

X同日回應說：「X仍致力於遵守《數碼服務法》並配合監管流程。」

歐盟委員會4月25日指定包括X在內的17個網上平台為「超大型在線平台」，要求這些平台自發布通知起4個月後，必須嚴格遵守《數碼服務法》相關規定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

