拜登重申不退選　美媒卻爆他自覺表現糟透　週末開家庭會議商去留

美國有線新聞網絡（CNN）美國時間6月27日舉辦的總統候選人首場辯論會，讓現任總統拜登的問題被無限放大，不論民主黨或民間，都出現要求「換登」的聲音。美媒6月30日指拜登也對自己的表現失望、備受壓力，他週末與家人到大衛營度假，或討論到是否繼續選下去的問題。



美國全國廣播公司（NBC）引述5名消息人士稱，指拜登預計在6月30日與夫人吉爾（Jill Biden）和與孫兒共聚。他將趁此機會與家人慎重討論是否要繼續選，或乾脆宣布退出。

一名知情人士稱，拜登最終只會聽取一名顧問的意見。「唯一對他有最終影響力的人是第一夫人，」消息人士說，「 如她決定當然應該改弦易轍，那麼當然就會改變。」

NBC的報道發布後，一名知情人士主動接觸NBC稱，大衛營的聚會不是正式的家庭會議。

任何有關該活動的討論都將是非正式的或事後的想法。沒有人坐下來進行正式或決定性的討論。 知情人士回應有關美媒指拜登週末開家庭會議討論退選的報道

重申繼續參選

從上述言論可見拜登和團隊在致力維持「生意如常」的形象。拜登29日堅稱，他將在11月繼續擔任該黨的旗手，他在北卡羅來納州的集會上對人群說：「如我不全心全意地相信我能勝任這份工作，我就不會再次競選。 」

他在30日一場募款活動正面談及退選這問題，重申不言退。他說：「我理解人們對這場辯論會的擔憂——我明白，」他也承認辯論會當晚表現得不好：「我沒度過一個美好的夜晚。」

鄧恩（Anita Dunn) 29日在NBC《週末》節目中表示，拜登尚未與助手討論退出競選的問題，內部談判的重點是將事情向前推進。鄧恩是與拜登關係緊密的其中一名顧問。

拜登的高級助理和顧問告訴其工作人員在會議和討論中要堅持到底。一位高級人員表示，他們傳達的訊息是：「我們會像往常一樣渡過難關。」

2024年美國總統大選第一場電視辯論會（CNN直播截圖）

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會與共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）交鋒，表現差強人意。但他在28日到北卡州出席選競選集會時，又發表出鼓舞人心的演說。（Reuters）

壓垮他最後一根稻草

儘管他在辯論會於北卡羅來納州的競選集會演說狀態回勇，一位熟悉拜登想法的消息人士稱，拜登感到被羞辱，缺乏自信，並痛苦地意識到，他在辯論中的形象——眼睛凝視遠方、張大嘴巴——將在他的總統任期結束後繼續存在。

辯論會還未結束，外界已出現建議民主黨換掉總統候選人的聲音，但美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與克林頓（Bill Clinton）公開力挺，試圖穩住軍心。只是內部知情人士透露，包括美國眾院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）、民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）等的多名黨內高層雖也公開支持，但其實私下對拜登的能力感憂慮。

NBC在30日引述一位不願具名的民主黨眾議員稱，他認為拜登應退選，只是人們尚未公開呼籲他這麼做。他說在28日眾議院投票期間，至少3名同事都有相同看法。

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