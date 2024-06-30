拜登辯論表現「太災難」近60%受訪者促「換登」　3個劇本怎麼走？

美國總統拜登在美東27日晚間的辯論表現令民主黨人失望，根據o晨間顧問公司（Morning Consult）（Morning Consult）28日發布的民調，近60%受訪選民希望換掉拜登。紐約時報社論已經公開呼籲拜登放棄競選連任，如今有學者分析可能的3大「撤換拜登」未來走向，但過程恐怕將非常混亂，且距離民主黨上一次陣前換將，早已是70多年前的1952年。



撤換拜登聲浪高

拜登已承認辯論表現不好。（路透社）

根據美國新聞網站Axios的民調數據，57%觀看這場辯論會的受訪者認為拜登的表現輸給共和黨籍前總統特朗普，多達60%的選民認為拜登「當然」（definitely）或「也許」（probably）應該被換掉，由其他出線擔任民主黨籍候選人迎戰特朗普。

這份民調總計有2068名受訪者答覆，有45%表態支持拜登、44%力挺特朗普，這意味着儘管拜登這次的表現令民主黨人失望，但並沒有立即輸給特朗普。且在民主黨選民之中，21%認為拜登絕對不應該被取代，有20%的人覺得拜登可能不會被取代。民調誤差範圍為正負2個百分點。

美國總統大選首場辯論，拜登vs特朗普。（路透社）

換拜登3大劇本 可能人選曝光

民調數據顯示，有45%表態支持拜登，44%力挺特朗普。（路透社）

智庫布魯金斯學會資深研究員卡瑪克（Elaine Kamarck）接受路透採訪時指出，民主黨其實並沒有所謂的B計劃，在今年黨內爭取競選提名時，拜登幾乎沒有對手，如今若是走上換人這條路，過程將會是毀亂的。

民主黨全國代表大會預計8月19日至22日登場，這是民主黨提名美國總統與副總統人選所舉行的代表大會。目前距離全代會大約1個半月的時間，拜登屆時才會被正式提名，換句話說，現在還有時間做出改變。

卡瑪克說明，民主黨接下來可能面臨3種走向。第一，拜登在正式提名之前退選；第二，拜登將受到其他人的挑戰；第三，在8月全代會之後宣布退出，由民主黨全國委員會挑出新人選迎戰特朗普。只不過這很大程度上取決於拜登，且拜登至今並未表現出退選跡象，也沒有人公開發出挑戰。

美國總統拜登（路透社）

至於可能由誰出馬取代拜登？卡瑪克認為，副總統賀錦麗幾乎肯定是第一首選，但她本身的民調數據並不理想，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）、密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）、肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）與伊利諾州州長普里茨克（J. B. Pritzker）也都被認為是可能人選，但他們都支持拜登。

目前距離全代會大約1個半月的時間，拜登屆時才會被正式提名。（路透社）

卡瑪克也說，民主黨可能出現多名重量級人物公開競爭的局面，候選人必須獲得600名代表的簽名才能獲得提名，若無人獲得多數，那將會有個「討價還價會議」（Brokered Convention，即「黨代表再投票大會」）進行表決，可能要經過多輪投票才能產生獲得多數的提名人。民主黨上一次舉行討價還價會議是在1952年，至今超過70年。

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