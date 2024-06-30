南非科學家試驗把放射物質注入犀牛角　出狠招欲藉2因素遏制盜獵

美媒6月28日報道，南非科學家展開試驗，嘗試在20隻活體犀牛的角中植入放射性物質，此舉旨在防止犀牛群遭盜獵。研究人員拉爾金（James Larkin）指，犀牛角中被植入的放射性物質可被探測裝置捕獲，有利於幫助警方逮捕偷獵者，也有專家指出，放射物質會令犀牛角變得毫無用處，且對人類食用來說有毒。



南非金山大學（University of the Witwatersrand）輻射與健康物理學系教授拉爾金（James Larkin）負責這項研究，他解釋獸醫會密切監控手術過程以保證動物的安全，首先需要麻醉犀牛，而專家會在犀牛角上鑽孔，並將放射性物質植入。他們在本週內就為20隻活體犀牛完成手術，並期望該技術能運用在其他受保護的野生動物中。

根據世界自然基金會（WWF）網站，犀牛角常遭加工製成藥丸、藥片、治療劑和補充劑，銷往世界各地，但這也使得犀牛瀕臨滅絕，背後原因是非法交易。

一頭犀牛用角磨擦着飼養室的牆壁。（Ed Ram／Getty Images）

南非金山大學學者切蒂（Nithaya Chetty）認為，植入的放射性物質劑量較低，對動物可能產生的負面影響已通過廣泛測試，但他也向法媒稱，放射物質會「使犀牛角變得毫無用處…… 對於人類食用來說基本上是有毒的」。

美媒28日引述世界自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）數據指，20世紀初，全球犀牛數量約為50萬頭，由於黑市對犀牛角的持續需求，目前全球犀牛數量不足之前的一成，約2.7萬頭。

圖為2018年9月10日，英國倫敦，威廉王子（Prince William）在活動中觀看藝術家製作的犀牛藝術品，犀牛角上以紅色塗裝，旨在讓人們關注因偷獵而減少的犀牛種群。（Getty）

南非是現存犀牛數量最多的國家，估計有1.6萬頭犀牛，該國每年有超過500頭犀牛被獵殺。