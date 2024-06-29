經常腰酸背痛？　澳洲研究：經常散步有助預防復發

澳洲一項研究顯示，經常散步是預防腰痛復發的一種既便宜又簡單的方法。



根據發表在醫學期刊《刺針》（The Lancet ，又譯柳葉刀）上的報告，這項研究對701名背痛康復的成年人進行長達三年的跟蹤調查。他們被隨機分成兩組：一組接受量身定製的散步計劃，同時接受六次物理治療；另一組則沒有接受任何干預。

步行組一般每周步行約五次，每天至少30分鐘。他們也在物理療師的指導下，更好地理解和應對疼痛。

2024年4月25日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在中國上海外灘的濱水區散步時與美國遊客交談。（Reuters）

蘋果（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）2024年3月20日在上海外灘與中國演員鄭愷散步。（Tim Cook微博截圖）

領導這項研究的澳洲麥覺理大學（Macquarie University）物理療學教授漢考克（Mark Hancock）說，許多人疼痛加劇時，往往會特別保護自己的背部，避免運動，但參與研究改變了他們的思維方式，「即便是有些背部疼痛時，他們仍然保持活躍」。

研究顯示，每周進行五次半小時散步、接受理療師指導的患者復發率較低。患者也說他們的生活質量有所提高，請病假時間減少近一半。

全世界大約有8億人患有下背部疼痛。每10個康復者中就有七人會在一年內復發。

克利夫蘭診所脊柱健康中心（Cleveland Clinic Center for Spine Health）的哈立德醫生（Hamza Khalid）接受《紐約時報》訪問時說，雖然下背疼痛的原因很多，但往往是「支撐基礎薄弱」，而步行可以加強穩定脊柱的肌肉群。

他指出，運動就像藥物，但不是靈丹妙藥。如果是慢性或複雜性背痛，醫生或物理療師可以依據需求量身定製運動計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

