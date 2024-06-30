民主黨高層急call拜登團隊促交代　共和黨前議長：他不會退選

美國總統拜登（Joe Biden）在第一場總統辯論表現拙劣，引發民主黨內「陣前易帥」聲音，據美媒指，民主黨高層與拜登團隊代表召開電話會議，但高層覺得團隊未足夠重視這次拜登表現不濟帶來的影響。共和黨籍的聯邦眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）認為，沒有人能夠勸退拜登，他指過往與拜登共事期間，根本無法與其談判。



圖為2023年10月3日，已成美國眾議院前議長麥卡錫在美國華盛頓美國國會大樓發聲明。他稱不再參加競選，又指黨友蓋茨是針對他。（Reuters）

美媒30日指，在美國總統候選人辯論後，民主黨高層與民主黨全國委員會主席哈里遜（Jaime Harrison）、拜登競選經理羅德里格斯（Julie Rodriguez）召開電話會議，報道引述消息人士指，高層成員認為團隊很大程度上忽視外界對拜登的批評，哈里遜反而在會議中給出「樂觀」評估，且關閉聊天功能，未允許提問。

美國眾議院前議長麥卡錫6月27日接受霍士財經網訪問則表示，除非拜登自己退出，否則民主黨員要取代他幾乎是不可能。

按照民主黨初選規則要求，拜登在總統初選已經贏得的黨代表仍有義務在全國代表大會中支持他。麥卡錫指，這是民主黨自己製造的問題，「拜登可以從選票除名的唯一方法，就是他自行退選」。

他認為，「拜登將成為最終總統候選人，拜登不會放棄。為什麼？因為第一夫人吉爾（Jill Biden）也不想放棄。」

美國總統拜登2024年6月27日出席美國有線新聞網絡在佐治亞州亞特蘭大舉辦的首場總統辯論。（Reuters）

麥卡錫還告訴主持人，在他擔任眾議院議長期間，曾跟拜登就不同的議題談判，「當我跟他談判時了解到，你無法跟他談判。他只會談到汽車，你必須跟他的幕僚談判」。

麥卡錫指，拜登自己退出競選的「真正時機」本來是一年前，並指奧巴馬（Barack Obama）也曾試過有糟糕的辯論表現，但拜登不是奧巴馬，「他的問題是年齡，甚至無關他說了甚麼。就是他行事的樣子，他的行為，大家都知道，他不是以前的那個人了」。