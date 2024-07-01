拜登家族「姓賴」？堅持繼續競選　「辯論表現差」歸咎智囊

美媒30日引述知情人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）6月27日與前總統特朗普（Donald Trump）進出辯論表現差勁，但拜登家人鼓勵他繼續參選，當中以第一夫人吉爾（Jill Biden）和兒子亨特（Hunter Biden）最堅持。此外他們私下批評說，拜登表現差，是競選團隊做錯決定以及不讓他有足夠休息之過。



過去的週末，拜登與妻子吉爾、孩子們和孫輩在大衛營（Camp David）度過。《政治報》30日引述了解他們一家談話狀況但未直接參討論與的3名匿名消息人士透露，家人批評拜登的一些高級競選顧問，將辯論會的失敗歸咎於他們，並敦促拜登將他們解僱或降職。

消息人士說，目前預計拜登不會立即照辦。該報引述一名高級幕僚說，「有人對高級競選顧問不滿」的說法不是真的。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年6月27日經歷災難性的辯論會之夜後，繼續進行競選造勢活動，並出席籌款晚宴，試圖讓支持者和民主黨的金主安心。圖為6月29日，拜登從空軍一號下機，準備取道馬里蘭州黑格斯敦，飛往大衛營度週末。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

拜登與家人被指在過去週末於大衛營開家庭會議，有人指拜登在辯論會表現不好，是高級競選顧問的錯。圖為2024年6月20日，美國總統拜登（Joe Biden）在馬里蘭州黑格斯敦地方機場（Hagerstown Regional Airport）登上海軍一號直升機前往大衛營。（Reuters）

該報稱，拜登和家人討論如何讓民主黨人放心，並相信讓他繼續參加競選是正確的決定。此外總統也親自打電話去聽聽心腹們的想法。

接受路透社訪問的民主黨盟友、金主、前任及現任助手則把拜登的差勁表現歸咎於準備不足及疲憊。

美國總統拜登2024年6月27日出席美國有線新聞網絡在佐治亞州亞特蘭大舉辦的首場總統辯論。（Reuters）

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。（Reuters）

他們說，拜登高級顧問在辯論前所做的一些決策是錯的。其中一人說，他曾要求讓拜登出戰前充分休息，後來那些顧問堅持要拜登在生病和疲憊不堪的情況下出席辯論會。一名金主則說，他認為拜登接受訓練過度，反而讓特朗普獲得優勢。

美國《政治報》30日引述消息人士稱，家人對團隊做法的抱怨包括：不讓拜登準備對特朗普；他過於專注於捍衛自己的政績，而不是概述第二個任期的願景；此外他工作過度又沒有得到充分休息。