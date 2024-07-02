高呼「讓歐洲再次偉大」　匈牙利任歐盟輪值主席國　行動卻受限

帶着「讓歐洲再次偉大」的口號，7月1日，作為歐盟最大的「唱反調者」匈牙利正式接任歐盟輪值主席國，承諾將成為一個「誠實的中間人」。然而，英國路透社、美國《華盛頓郵報》等多家外媒近日接連發文質疑稱，對匈牙利實際能做成多少事情「持懷疑態度」。



匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在6月30日的新聞發布會上指責歐盟領導層稱，歐洲人民想要和平、秩序和發展，布魯塞爾精英卻只帶來了戰爭、移民和停滯。

《華盛頓郵報》分析稱，匈牙利提出了一個「聽起來相對主流」的議程——遏制移民，提高歐盟的競爭力，加強歐洲防務，但歐爾班的「特朗普風」口號「讓歐洲再次偉大」正在向大西洋兩岸的極右翼人群發出訊號：「我們正在崛起」。

歐盟輪值主席國主要負責歐盟理事會的正常運行，推動部長理事會的政策議題，主持除了外交事務外九大領域的理事會。在匈牙利擔任主席國期間，匈牙利外交官將在布魯塞爾主持會議，並制定歐盟的政治議程。

宣布組建歐洲議會新黨團

當地時間6月30日，就在匈牙利正式接任歐盟輪值主席國的前一天，匈牙利總理歐爾班宣布，他所在的匈牙利執政黨青民盟將和奧地利極右翼政黨自由黨主席基克爾（Herbert Kickl）、捷克前總理巴比什（Andrej Babis）領導的中間派「不滿公民行動」黨組建一個名為「歐洲愛國者」（Patriots for Europe，暫譯）的政黨聯盟。

歐爾班在聯合新聞發布會上說，歐盟經濟正處於危機之中，面臨恐怖主義威脅、非法移民問題和俄烏衝突升級的風險。他指責歐盟領導層作出錯誤決策，導致歐洲經濟喪失競爭力，「歐洲人民想要和平、秩序和發展，布魯塞爾精英卻只帶來了戰爭、移民和停滯。」

基克爾也在新聞發布會上發表講話，他形容「歐洲愛國者」黨團是「歐洲中部強大的變革核心」，目標是確保歐洲擁有「更加美好的未來」。基克爾還宣布，新黨團將在當地時間7月16日新一屆歐洲議會的首次會議上亮相，尋求發起一場「政治變革」。

巴比什則表示，新黨團想要構建一個「由獨立民族國家組成的歐洲」，而不是「布魯塞爾主導的聯邦」，「我們向所有志同道合的組織和個人開放合作。」

圖為2024年6月10日，匈牙利布達佩斯，匈牙利總理歐爾班在宣布歐洲議會和市政選舉的部分結果後發表講話。（Reuters）

圖為2024年6月10日，匈牙利布達佩斯，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）宣布歐洲議會和市政選舉的部份結果後，向在場人士揮手。（Reuters）

在6月舉行的歐洲議會選舉中，歐盟多國右翼政黨表現強勁。其中，歐爾班領導的匈牙利執政黨青民盟贏得歐洲議會的11個議席，捷克最大的反對黨「不滿公民行動」黨贏得了7個議席，奧地利自由黨贏得6個議席，均為各自國家得票率最高的政黨。

然而，根據現行的規則，組建歐洲議會新黨團需要有來自至少1/4、即7個歐盟成員國政黨的參與，因此，「歐洲愛國者」還需要4個其他歐盟國家政黨加入，才能正式成為議會黨團。法蘭西24電視台（France24）分析稱，儘管極右翼政黨取得了進展，但歐爾班的青民盟目前處於孤立狀態，很難在歐洲議會中找到適合它的團體。

分析人士對路透社稱，新的歐盟委員會和新的議會成員需要幾個月的時間才能從容應對。鑑於布魯塞爾接任輪值主席國之際，正值布魯塞爾處於6月歐洲議會選舉後的過渡階段，新一屆歐盟委員會將在年底前完成組建。這意味着在此期間不太可能會有新的立法舉措。

「（匈牙利）對立法議程的影響很小，影響開始的時間也要晚得多，可能在今年年底，可能在明年年初。」國際事務協會研究員哈夫利切克說道。

德國馬歇爾基金會高級研究員凱蓋迪什（Daniel Hegedüs）斯告訴法媒，歐爾班可以利用總統職位來制定議程，但如果沒有歐盟委員會的支持，他無法取得成果。

這個職位「並不意味着你是歐洲的老闆」

美聯社報道稱，比利時首相德克羅之前給歐爾班提出了建議：這個職位「並不意味着你是歐洲的老闆」。

自俄烏衝突以來，匈牙利出於應對本國經濟危機以及能源方面的需要，主張烏克蘭危機要和平解決，反對歐盟對俄羅斯的制裁。

俄媒稱，與許多其他北約成員國不同，匈牙利拒絕向烏克蘭提供武器，並反對無條件的對烏財政援助。歐爾班此前稱，美國和歐盟才是這場「瘋狂戰爭」的「源頭」，並指責歐盟對俄羅斯採取危險的邊緣策略。

歐爾班6月29日在《匈牙利民族報》發布的署名文章稱，歐盟領導層正推動歐盟與俄羅斯開戰，而忽視了成員國人民的利益。「他們不斷把歐洲人民的錢送到烏克蘭。他們用制裁打傷歐洲公司的腳。他們推高了通貨膨脹，使數百萬歐洲公民難以維生。」

路透社稱，匈牙利有推遲、阻止向烏克蘭提供資金和武器的歷史，匈牙利與莫斯科也聯繫緊密。在匈牙利擔任歐盟輪值主席國之前，歐盟匆忙通過了對俄羅斯的新制裁，並啟動了烏克蘭的成員資格審核。

歐爾班此前曾明確表示，結束俄烏衝突是匈牙利擔任歐盟輪值主席國期間的首要任務之一。「重點是：我們希望提高歐洲經濟的競爭力。我們贊成結束戰爭。」

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年6月27日在比利時布魯塞爾出席歐盟峰會時，與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）交談。 （REUTERS/Johanna Geron/File Photo）

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2024年6月27日在比利時布魯塞爾出席歐盟峰會。 （REUTERS/Johanna Geron/File Photo）

歐爾班對於歐盟領導層一直頗有不滿。他明確表示歐洲人民黨黨團沒有聽取選民的意見，而是同社會黨與民主党進步聯盟瓜分了歐盟最高領導職位。目前，有望連任的歐盟委員會主席馮德萊恩和現任歐洲議會議長梅措拉都來自歐洲人民黨黨團，歐洲理事會主席人選科斯塔則來自社會黨與民主党進步聯盟。

6月27日，馮德萊恩獲得了歐盟範圍內的廣泛支持，被提名連任歐盟委員會主席，匈牙利投了反對票。歐爾班此前在接受德國媒體採訪時呼籲撤掉馮德萊恩。他表示，歐盟在馮德萊恩任期下度過了史上「最糟糕的五年」——歐盟的綠色轉型「徹底失敗」，移民方案「完全偏離目標」。

「France24」報道稱，馮德萊恩推遲了對布達佩斯的禮節性訪問，該訪問原定於總統開幕式上進行，新的日期尚未確定。

匈牙利歐盟事務部長博卡（Janos Boka）6月30日對匈牙利媒體表示，「只要作為主席國的匈牙利能在保障歐盟機構過渡的同時，根據歐洲議會選舉結果展現出歐洲公民期望的變革，那麼匈牙利就是成功的」。

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