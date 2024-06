歐盟多數領導人同意馮德萊恩連任　意大利棄權匈牙利反對

據英媒報道,6月27日晚歐洲理事會(Council of Europe)決定提名馮德萊恩(Ursula von der Leyen)連任歐盟委員會主席(President of European Commission),但她未能贏得歐盟第三大成員國意大利的支持。



6月11日,馮德萊恩在柏林出席烏克蘭復甦會議。(Reuters)

報道指,6月27日晚在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上,歐盟多數領導人同意馮德萊恩連任歐盟委員會主席,同時選舉葡萄牙前總理科斯塔(António Costa)擔任下屆歐洲理事會主席(President of the European Council),並選擇愛沙尼亞總理卡拉斯(Kaja Kallas)擔任歐盟外交和安全政策高級代表(High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy)。

據報道,意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)沒有支持馮德萊恩,投了棄權票。而匈牙利總理歐爾班(Viktor Orbán)則投了反對票。

梅洛尼和她所屬的右翼政黨「歐洲保守派和改革主義者」(European Conservatives and Reformists Party,簡稱 ECR Party)在今年6月舉行的歐洲議會選舉中勢頭強勁。

梅洛尼在27日投票前,表達自己的不滿,因為上述三個關鍵職位的任命是在上週6名歐盟領導人的私人會議上提出的。

2024年6月24日,意大利總理梅洛尼(Giogia Meloni)和匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)在意大利羅馬會晤後握手發表聲明。(Reuters)

她表示,任命過程「的方法和內容都是錯誤的,出於對公民以及他們在選舉中表現出的意願的尊重,我決定不支持它,我們將繼續努力,最終賦予意大利在歐洲應由的份量」。

報道指,鑑於俄烏衝突、歐盟一些主要成員國的政治不確定性等因素給歐洲帶來的動盪,歐盟各國政府更希望保持連續性,而不是變革。

德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)認為,有關歐盟任命的共識是「一個重要訊號,有了他們,我們就能取得又好又快的進步」。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)表示滿意,「這是為了波蘭,為了歐洲」。

波蘭總理圖斯克2024年6月9日在歐洲議會選舉後出席所屬陣營的造勢晚會時擺出勝利手勢(Reuters)

英媒指出,馮德萊恩現在必須贏得歐洲議會的多數票,才能連任歐盟委員會主席。投票定於7月15日那一周舉行。

報道分析指,馮德萊恩領導的歐洲人民黨(European People's Party,簡稱EPP)、「社會主義者和民主人士進步聯盟」(Progressive Alliance of Socialists and Democrats)和「復興歐洲」(Renew Europe)目前擁有歐洲議會720個議席中的410席。但由於歐洲議會不記名投票中可能出現「走票」,所以馮德萊恩可能還是需要梅洛尼所屬「歐洲保守派和改革主義者」的選票。

本文獲《觀察者網》授權轉載