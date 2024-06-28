歐盟多數領導人同意馮德萊恩連任　意大利棄權匈牙利反對

據英媒報道，6月27日晚歐洲理事會（Council of Europe）決定提名馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連任歐盟委員會主席（President of European Commission），但她未能贏得歐盟第三大成員國意大利的支持。



6月11日，馮德萊恩在柏林出席烏克蘭復甦會議。（Reuters）

報道指，6月27日晚在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，歐盟多數領導人同意馮德萊恩連任歐盟委員會主席，同時選舉葡萄牙前總理科斯塔（António Costa）擔任下屆歐洲理事會主席（President of the European Council)，並選擇愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）擔任歐盟外交和安全政策高級代表（High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy)。

據報道，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）沒有支持馮德萊恩，投了棄權票。而匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）則投了反對票。

梅洛尼和她所屬的右翼政黨「歐洲保守派和改革主義者」（European Conservatives and Reformists Party，簡稱 ECR Party）在今年6月舉行的歐洲議會選舉中勢頭強勁。

梅洛尼在27日投票前，表達自己的不滿，因為上述三個關鍵職位的任命是在上週6名歐盟領導人的私人會議上提出的。

2024年6月24日，意大利總理梅洛尼（Giogia Meloni）和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在意大利羅馬會晤後握手發表聲明。（Reuters）

她表示，任命過程「的方法和內容都是錯誤的，出於對公民以及他們在選舉中表現出的意願的尊重，我決定不支持它，我們將繼續努力，最終賦予意大利在歐洲應由的份量」。

報道指，鑑於俄烏衝突、歐盟一些主要成員國的政治不確定性等因素給歐洲帶來的動盪，歐盟各國政府更希望保持連續性，而不是變革。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）認為，有關歐盟任命的共識是「一個重要訊號，有了他們，我們就能取得又好又快的進步」。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示滿意，「這是為了波蘭，為了歐洲」。

波蘭總理圖斯克2024年6月9日在歐洲議會選舉後出席所屬陣營的造勢晚會時擺出勝利手勢（Reuters）

英媒指出，馮德萊恩現在必須贏得歐洲議會的多數票，才能連任歐盟委員會主席。投票定於7月15日那一周舉行。

報道分析指，馮德萊恩領導的歐洲人民黨（European People's Party，簡稱EPP）、「社會主義者和民主人士進步聯盟」（Progressive Alliance of Socialists and Democrats）和「復興歐洲」（Renew Europe）目前擁有歐洲議會720個議席中的410席。但由於歐洲議會不記名投票中可能出現「走票」，所以馮德萊恩可能還是需要梅洛尼所屬「歐洲保守派和改革主義者」的選票。

本文獲《觀察者網》授權轉載

