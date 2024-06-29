馮德萊恩獲提名連任歐盟主席　意大利匈牙利不挺主流黨團屬意人選

歐洲理事會6月27日晚決定提名馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連任歐盟委員會（European Commission）主席，而愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則被任命為歐盟外交與安全政策高級代表（High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy）。



根據這項協議，儘管遭到意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的反對，葡萄牙前總理科斯塔（António Costa）仍被任命為新一屆歐洲理事會（European Council）主席。

葡萄牙時任總理科斯塔於2024年3月10日大選當日在里斯本向媒體發表講話。（Reuters）

愛沙尼亞總理卡拉斯2024年6月28日在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人峰會期間參與新聞發布會。（Reuters）

這三位候選人都屬於主導歐盟議會的中間派聯盟，其中，科斯塔將會自動接替米歇爾（Charles Michel），而馮德萊恩和卡拉斯則需獲得歐洲議會720席中過半數議員支持，任命才獲得通過。

投票7月舉行。在歐洲議會選舉中極右翼勢力崛起後，7月份的投票結果將會十分膠着。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2023年3月10日訪美。她在美國白宮西翼外與美國總統拜登會面，之後向媒體記者發表講話。（Reuters）

2024年6月24日，意大利總理梅洛尼（Giogia Meloni）和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在意大利羅馬會晤後握手發表聲明。（Reuters）

歐盟外交官員稱，上述三位候選人贏得歐盟領導人的廣泛支持，但梅洛尼在對馮德萊恩的投票中選擇投棄權票，並且投票反對科斯塔和卡拉斯的任命。官員補充指，同樣立場極右翼的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）投票反對馮德萊恩的任命，也沒投票支持卡拉斯。