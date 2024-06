馮德萊恩獲提名連任歐盟主席　意大利匈牙利不挺主流黨團屬意人選

歐洲理事會6月27日晚決定提名馮德萊恩(Ursula von der Leyen)連任歐盟委員會(European Commission)主席,而愛沙尼亞總理卡拉斯(Kaja Kallas)則被任命為歐盟外交與安全政策高級代表(High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy)。



根據這項協議,儘管遭到意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)的反對,葡萄牙前總理科斯塔(António Costa)仍被任命為新一屆歐洲理事會(European Council)主席。

葡萄牙時任總理科斯塔於2024年3月10日大選當日在里斯本向媒體發表講話。(Reuters)

愛沙尼亞總理卡拉斯2024年6月28日在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人峰會期間參與新聞發布會。(Reuters)

這三位候選人都屬於主導歐盟議會的中間派聯盟,其中,科斯塔將會自動接替米歇爾(Charles Michel),而馮德萊恩和卡拉斯則需獲得歐洲議會720席中過半數議員支持,任命才獲得通過。

投票7月舉行。在歐洲議會選舉中極右翼勢力崛起後,7月份的投票結果將會十分膠着。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)2023年3月10日訪美。她在美國白宮西翼外與美國總統拜登會面,之後向媒體記者發表講話。(Reuters)

2024年6月24日,意大利總理梅洛尼(Giogia Meloni)和匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)在意大利羅馬會晤後握手發表聲明。(Reuters)

歐盟外交官員稱,上述三位候選人贏得歐盟領導人的廣泛支持,但梅洛尼在對馮德萊恩的投票中選擇投棄權票,並且投票反對科斯塔和卡拉斯的任命。官員補充指,同樣立場極右翼的匈牙利總理歐爾班(Viktor Orbán)投票反對馮德萊恩的任命,也沒投票支持卡拉斯。