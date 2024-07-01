英國大選｜辛偉誠拉票質疑工黨國防承諾　施紀賢談上場後3大要務

英國大選7月4日舉行，在拉票最後階段，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）1日質疑工黨對國防的承諾，指對方不會提升國防經費至國家收入的2.5%，又稱這可能會影響對烏克蘭的支援。施紀賢1日則談到上場後的3大要務。



英國廣播公司（BBC）1日報道，辛偉誠主張工黨不會像保守黨般提升國防經費至國家收入的2.5%，他稱這會向敵對者如俄羅斯發出訊息，即英國不足以保護自己。

辛偉誠2024年7月1日在英國史篤城（Stoke）發表演說拉票（Pool via REUTERS）

辛偉誠表示，這就是為什麼他可以說英國支援烏克蘭，但工黨不能這麼說，因為他們沒有優先考慮國防支出。

在這次競選中，保守黨承諾2030年把英國國防開支增加至國家收入的2.5%，工黨則承諾在資源允許情況下盡快實現這一目標。

施紀賢2024年7月1日在英國希欽（Hitchin）出席競選活動（Reuters）

施紀賢談上場後3大要務

工黨正在民調大幅領先，施紀賢大有機會成為英國下任首相，他1日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問到上場後會帶來的3個實質改變，他表示首先是把政治回歸到服務（returning politics to service）。

他又談到另外兩個改變會是增加國民保健服務（NHS）的預約名額，還有招募更多老師與警員。

他稱不會聽從保守黨在選舉方面的任何說教，並指「不要忘記保守黨對我們國家所做的一切。」