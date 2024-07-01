英國大選｜工黨勢挫保守黨上台　面臨70年來最嚴峻執政局面？

英國7月4日舉行大選，選前民調顯示，執政14年的保守黨極有可能大敗，工黨上台在望，但據路透社分析指，任何政黨勝選都將面臨自二戰之後最嚴峻執政局面。英國眼前面對多方面挑戰，包括經濟增長疲弱、醫療和其他公共服務面臨沉重壓力等，政府財政緊拙，幾乎無法撥資金去解決問題，在移民和房屋建設方面也落後於目標。



英國智庫「財政研究所」（Institute of Fiscal Studies）5月也指，下屆英國政府將面臨約70年來最具挑戰的稅收和支出問題，高昂的利息成本、疲弱的增長，意味新政府會發現難以減少債務佔國民收入比例，難度是自1950年代以來最高，新政府只能在加稅、削減支出與債務大增之間作出選擇。

下屆政府面臨的挑戰包括：

經濟增長疲弱

與許多發達國家一樣，英國自08年金融危機後經濟增長疲軟。

自2010保守黨上台以來，英國的經濟增長數據優於德國和法國，但若計入移民大量湧入、人口急劇增加因素，過去14年的經濟增長實質弱於德國，並遠遠落後於美國。

生活水平將遭遇自上世紀50年代以來的首次下滑。

自新冠疫情以來，英國經濟增長率在七國集團中排倒數第二。

英國在新冠疫情爆發後經濟增長疲軟，從2019年第四季度至2024年第一季度，國民經濟生產GDP增長在七國集團中排倒數第二，大幅落後於美國。（Reuters）

貧窮

多個衡量貧窮的指標最近也有所惡化，更清楚顯示高通膨對貧困家庭的影響。

2019/20年度，僅有4%已過法定工作年齡的成年人無法為家中提供充足的暖氣。根據財政研究學院（IFS）的數據，三年後，這一比例已上升至11%。

遊客2024年6月7日路過英國倫敦的伊莉莎白塔，又名大笨鐘。（Reuters）

移民

即使在英國退出歐盟並取消歐盟工人流動自由的政策後，歷屆保守黨政府都未能實現降低淨移民的目標。

離開英國的歐盟國家工人數量多於抵達英國的工人數量，但來自其他國家（尤其是印度和尼日利亞）的工人數量卻急劇增加。

淨移民人數從2022年創紀錄的76.4萬人降至2023年的68.5萬人，但後者幾乎是2019年數字的四倍，時任前保守黨領袖約翰遜（Boris Johnson）在當年大選前承諾要降低淨移民人數。

淨移民人數激增，英國的長期淨移民在過去10年中急劇上升，2023年的淨移民人數幾乎是2019年水平的四倍。2023年淨移民數字比2022年略有下降。（Reuters）

非經濟勞動人口

移民大幅增加的原因之一是勞動力短缺。

自疫情爆發以來，雇主一直在努力填補職缺，因為長期患病的人數創下歷史新高，而學生人數也有所增加。

英國是七國集團中唯一一個非經濟勞動人口（既沒有工作也不尋求工作的適齡工作人口）高於新冠病毒爆發之前的國家。

英國的就業市場問題，英國是七國集團中唯一一個非經濟勞動人口（衡量失業和不找工作的適齡工作人口）高於新冠爆發前的國家。（Reuters）

保守黨計劃收緊長期疾病福利的規定。工黨表示將透過加大對英國醫療服務（NHS）的投入來解決這個問題。

醫療

醫療服務正處於水深火熱的狀態。等待非緊急治療的人數從2010年到2020年期間一直在攀升，在新冠疫情爆發後激增，僅在英格蘭，2023年末就達到近800萬人，幾乎是四年前的兩倍。

英國人等待接受治療的時間變長，從2010年到2020年間，等候治療名單上的人數有所增加，在新冠疫情爆發期間激增，然後繼續上升，從2019年的約450萬人增至2023年末的近800萬人。（Reuters）

近月來，積壓的病例略有減少，但國家衛生服務體系遠遠落後在18週內開始治療幾乎所有非緊急患者的目標。它還沒有達到及時治療急診患者的目標。

事故和急診的漫長等候時間。英國國家醫療服務體系為事故和急診病房病患提供治療的實際時間離目標時間還很很大差距。（Reuters）

自 2010 年以來，隨著人口成長和老化，經通貨膨脹調整後的醫療支出成長速度低於上世紀50年代以來的平均成長速度。

醫療支出增長放緩。自2010年保守黨上台以來，公共衛生支出在扣除通貨膨脹因素後的增長速度低於歷史平均水平。（Reuters）

住房供應

保守黨另一個似乎無法兌現的承諾是增加新住房屋的建設，因為他們計劃放寬住房建設申請的建議遭到反對。

截至2023年3月底的12個月內，英格蘭新建住宅略多於23.4萬套，這一數字一直低於 2020年設定的30萬套目標。

有智庫表示，在所有可比較的經濟體中，英國的房屋性價比是最低的。

住房建屋量仍然過低。英格蘭在過去3年均無法實現2020年對每年建造30萬套新住房屋的目標。（Reuters）

生產力和投資

下屆政府能否解決英國眾多迫切的挑戰，關鍵在於是否有能力加速經濟成長，從而為家庭創造財富和增加政府收入。

英國為此需要改善生產力低下的狀況，倫敦和英格蘭東南部是英國唯一每小時產出高於全國平均水平的地區，儘管首都在新冠疫情後領先優勢縮小，這可能反映在家工作增加的影響。

英國商業投資水平下滑。自2016年英國脫歐公投引發多年政治不穩以來，私人企業對在英國投資更加謹慎。在商業投資方面長期落後於英國的法國已經超越了英國。（Reuters）

英國也需要更多的私人投資，但自2016年英國脫歐公投引發多年的政治不穩定以來，企業一直對投資持謹慎態度。