英國大選｜細看各黨對BNO Visa取態　哪黨政綱最有利移英港人？

英國大選7月4日舉行，選前民調顯示施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨有望以大比數擊敗辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）率領的保守黨，上台執政機會高。英國自2021年初正式向英國國民（海外）護照（BNO）合資格人士推出BNO簽證（BNO Visa），吸引BNO港人移民，大選後若不同政黨上場，對BNO簽證計劃或移英港人有何影響？本文講述英國主要政黨在競選的政綱宣言中對BNO簽證的立場。



相比其他政黨，工黨用辭較模糊，未有如保守黨般在政綱宣言中直接寫進維持BNO簽證的內容，但有肯定BNO簽證的作用，指給予香港、烏克蘭等人的簽證計劃為尋求庇護者提供重要途徑，形容英國有歡迎逃難者的光榮傳統，又指會支援移英港人社區。

自由民主黨在宣言中最「進取」，除了稱會繼續為BNO持有者爭取權利外，還主張填補BNO簽證計劃的缺口（closing gaps in the BNO visa scheme）。在2019年英國上次大選時，自由民主黨主張向BNO護照持有人給予居留權。

此為英國主要政黨在政綱宣言談到有關香港的部份：

工黨：

· 在宣言中，工黨稱會與移居英國的港人社區成員站在一起，並提供支援。

· 宣言指，給予烏克蘭人、香港人和敘利亞人的簽證計劃為尋求庇護者提供重要途徑，形容英國是寬容、富有同情心的國家，有歡迎逃難者的光榮傳統，宣言同時稱要保護邊境，指要控制及管理移民制度，指偷渡船活動帶來危機。

英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）2024年7月2日在英國諾爾頓凱恩斯（Norton Canes，暫譯）工黨競選活動中發表演說。（REUTERS/Claudia Greco）

保守黨：

· 維持給予港人的簽證計劃。

· 在對華方面，加強保護國家安全，並與夥伴合作，指中國在西藏、新疆至香港等議題上無視普遍人權及國際承諾，宣言提倡繼續在聯合國和其他論壇上提出嚴重關切。

· 保守黨也製作中文單張，向移英港人社區宣傳政策。

自由民主黨：

· 宣言講述會繼續為英國國民（海外）護照（BNO）持有者爭取權利，填補BNO簽證計劃的缺口（closing gaps in the BNO visa scheme）。

· 宣言又指會延長向移英香港人提供的BNO融合資助（BNO integration funding）。

改革黨：

· 改革黨未有在宣言直接提及香港議題，僅在談到改革稅制的篇章中，講述英國稅務法規（tax code）太複雜，長達2.1萬頁，香港稅務法規則不到500頁

· 在移民議題上，宣言指破紀錄的大規模移民打擊英國，提倡要有智慧的移民制度，而不是大規模移民，建議凍結所有非必要的移民，以提升英國收入、保護公共服務、終結住屋危機及減低罪案。