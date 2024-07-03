澳航24歲女乘客登機後猝逝　出國原因曝光

澳洲一名印度裔女學生6月20日準備搭澳洲航空（Qantas）班機前往印度德里，和4年沒見的家人相聚，不料她登機後突然身體不適，當場從座位上倒地身亡。



英國《每日郵報》（Daily Mail）7月1日報道，24歲的考爾 （Manpreet Kaur） 在墨爾本塔拉梅林機場（Tullamarine Airport）登機後因身體不適倒地，當時機組人員緊急為她進行急救，但仍回天乏術，死因疑似為肺結核。

澳洲航空發言人表示，當時機組人員和緊急救援部門都提供援助，但遺憾的是該乘客最終還是不治去世。

考爾的朋友格雷瓦爾 （Gurdip Grewal） 表示，考爾在抵達機場前的幾個小時內一直感到不適，但這是她自2020年搬到澳洲後首次返鄉，於是她仍強撐不舒服的身體到機場登機。

澳洲印度裔女學生考爾（Manpreet Kaur）2024年6月20日準備搭澳洲航空（Qantas）班機前往印度德里，她登機後卻突然身體不適，當場從座位上倒地身亡。（Gofundme網站）

2018年11月6日，澳洲墨爾本塔拉梅林機場的停機坪上可以看到澳洲航空的飛機。 （Reuters）

考爾的室友庫爾迪普（Kuldeep）告訴澳洲《先驅太陽報》（Herald Sun），考爾原本在澳洲郵政工作，夢想是成為一名廚師。她是一個善良與誠實的人，喜歡和朋友一起去維多利亞（Victoria）附近旅行。

格雷瓦爾在募資平台GoFundMe發起活動，希望能籌到3萬澳元（約15萬港元）捐款，為送考爾最後一程並幫助遺屬渡過難關。目前他們已籌得超過4萬澳元。