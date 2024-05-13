1週工作100小時　美國華爾街銀行家疑過勞猝死　同業震怒揚言罷工

美國華爾街上週驚傳有名銀行助理猝死，這引發金融界的1場軒然大波，原因正是外界認為這名助理的死亡與華爾街「有毒」的工作文化有所關連，據稱死者生前為了完成價值20億美元（約156億港元）的併購案，每週的工作時間竟然超過100個小時，最終雖然順利完成任務，但也在3天後身亡。



《紐約郵報》引述路透社報道，美國銀行（Bank of America）投資銀行助理盧卡納斯（Leo Lukenas III，暫譯）於5月2日死於「急性冠狀動脈血栓」，終年35歲，他死後留下妻子和2名年幼的孩子。

知情人士透露在盧卡納斯去世前，他已經連續好幾周的工作總時數都超過100個小時，全都是為了完成1項價值20億美元的併購案，最後他在4月29日順利完成任務，沒想到僅僅3天後就不幸猝死。

盧卡納斯的死引發美國金融界的軒然大波，許多從事銀行業的網民論壇Reddit痛批盧卡納斯的老闆、美國銀行的聯合主席豪依（Gary Howe），甚至開始有從業人士在網絡上抗議並揚言要發動罷工，希望藉此爭取更好的工作條件。

雖然沒有直接證據表明盧卡納斯的死與工作有關，但大量研究已指出「急性壓力」（Acute Stress）與血栓的形成有所關連，盧卡納斯的驟逝再度引發華爾街對於銀行員工責任制的爭論。

事實上，早在10多年前，美國銀行在倫敦的分行就曾有名21歲的實習生埃爾哈特（Moritz Erhardt）因為連續3天工作到凌晨6點而死亡，當時驗屍官得出的結論是「埃爾哈特因癲癇發作而死，癲癇發作限制他的氧氣供輸，而癲癇可能是由疲勞所引發」。

此外，2021年曾有13名高盛（Goldman Sachs）的銀行家編寫1份報告，其中提到「1週工作110到120個小時對我來說是不可被接受的！這很好換算，等於我每天只剩下4小時能吃飯、睡覺、洗澡和做其他雜事，這已經遠超出『勤奮』的範疇，而是不人道的虐待」。

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