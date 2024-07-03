英國大選｜未選先承認落敗？保守黨大臣：如何做好反對派才是重點

英國大選7月4日舉行，施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）率領的在野工黨於選前民調遙遙領先，大有可能擊敗辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）領導的保守黨。保守黨籍就業及退休保障大臣斯特賴德（Mel Stride）3日向英國廣播公司（BBC）暗示保守黨勢在選舉失利，指工黨有望取得破紀錄勝利。



路透社7月3日報道，斯特賴德警告，目前的民調結果意味工黨可能會獲得壓倒性多數議席，是英國議會有史以來最大的多數。

斯特賴德暗示保守黨落敗勢成定局，現在應把目標轉向如何做好在野反對黨的準備。他指出：「因此現在重要的是我們有什麼樣的反對派，有議會內有什麼審查制衡政府的能力。」

2024年5月29日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和就業及退休保障大臣斯特賴德（Mel Stride）（右）在埃克塞特（Exeter）的保守黨競選活動期間參觀當地酒吧。（Getty）

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）2024年7月2日在保守黨的競選活動中發表演說。活動在英國倫敦舉行。（Reuters）

針對斯特賴德的言論，英國首相辛偉誠未有直接回應，僅表示他正在為每一張選票而努力奮鬥。

瑟韋申調查公司（Survation）的民調分析預測，工黨將贏得議會484個席位，創下該黨史上贏得最多議席記錄，獲得比1997年大選壓倒性勝利時更多的席位。相反，保守黨預計僅贏得64個席位，是自1834年創黨以來最少的席位。