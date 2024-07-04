英國大選｜選前最後一次民調：工黨或贏得當今史上最大多數議席

英國7月4日舉行大選，外界普遍預期在野工黨將會上台。網上市場調查和數據分析公司YouGov在3日公布選前最後一次民意調查，推算施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導工黨可能贏得當代史上最大的多數議席。



路透社及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，工黨預計可獲431席，首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）的保守黨則可能只有102席，意味工黨以212席之差成為大多數，亦是自1832年以來，在選舉中贏得最大的大多數議席。

另外民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」，其中在26名仍然參選的內閣官員中，包括財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在內16人料會落敗。其餘有機會敗選的保守黨人亦包括保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、被視為將來領導人選的Miriam Cates等。

英國反對黨工黨 工黨黨魁 工黨 施紀賢 英國大選2024 British opposition Labour Party leader Keir Starmer greets a person as he attends a Labour general election campaign event, in Norton Canes, Britain July 2, 2024. REUTERS/Claudia Greco

英國大選：2024年6月24日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在倫敦出席保守黨的競選活動。（Reuters）

YouGov指出，工黨料贏得該黨破紀錄的431席，超越貝理雅（Tony Blair）在1997年創下的419席紀錄，亦比郝爾彬（Jeremy Corbyn）在2019年贏得的202席多超過一倍，令施紀賢或成為以選舉而言，史上最成功的工黨領袖。

而保守黨在約翰遜（Boris Johnson）領導時，曾在2019年大選贏得365席，惟預計在三分二議席勢在今屆大選「變天」。預計該黨只贏得102席，表現比馬卓安（John Major）在1997年創下的165席更惡劣。

至於其他政黨方面，戴維（Ed Davey）領導的自由民主黨料獲72席，超越2005年錄得的62席新高；法拉奇（Nigel Farage）的改革英國黨（Reform UK，簡稱改革黨）或獲3席；綠黨則可能獲2席。至於蘇格蘭民族黨（SNP）就可能比2019年減少30席，跌至18席。