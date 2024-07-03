英國大選｜工黨變天在即　中英關係將如何？美媒：面臨2大難題

英國7月4日舉行大選，民調顯示在野工黨勝選呼聲高漲。工黨影子外交大臣拉米（David Lammy）4月批評保守黨過往14年對華的政策，並承諾要徹底改革中英關係。美媒6月25日稱，工黨上台後，中英關係或面臨2大難題。



美媒《政治報》（Politico）6月25日報道，對中國持懷疑態度的智庫中國戰略風險研究所（CSRI）已向拉米的團隊提供建議，並在辛偉誠5月宣布選舉前已起草一份初步計劃。

工黨指出，計劃可能需要長達一年的時間才可以對外公布。一名工黨內部人士不願確認計劃進度的時間表或其他關鍵細節，惟表示已經做好準備工作。

英國工黨影子外相拉米（David Lammy）7月1日在倫敦出席外國記者協會的活動時見記者。（x@DavidLammy）

圖為2017年1月18日，一列由中國義烏出發、駛入英國巴金（Barking ）鐵路貨運站的列車到達，一名婦女手持英國和中國國旗在場歡迎。（Getty）

報道指，英國面臨決定是否跟隨包括歐盟、美國和加拿大在內的盟友的壓力，調查目前中國對電動車的國家補貼，甚至對中國電動車加徵關稅。

中國英國商會前董事總經理林奇（Steven Lynch，暫譯）表示，工黨主張以經濟成長作為競選基礎或會陷入困境。 工黨上台後將明白與中國打交道需要作出巨大的權衡，中方不會害怕利用其經濟和地緣政治力量來脅迫英國。

英國工黨影子外相拉米2024年5月30日在威爾斯舉行的工黨競選活動中發言。（Reuters）

圖為2015年10月19日，為迎接習近平訪英，在倫敦掛起的中國國旗與英國國旗。（Getty）

工黨面臨的另一個難題是來自美國的壓力，要求對中國採取更強硬的態度，尤其如果特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月勝出大選。

Politico引述國際貿易管理局前助理部長尼卡赫塔爾（Nazak Nikakhtar）表示，特朗普第二屆任期將加大對美國盟友抗衡中國的壓力。

英國前國家安全顧問里基茨（Peter Ricketts）表示，中英關係困難在於它需要「結合三個現實」，中國是某些領域的安全威脅和外交政策對手，但也是英國的主要市場和重要進口來源國，更是應對氣候變遷等全球挑戰的重要合作夥伴。