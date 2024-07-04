理大研發新型智能太陽能冷藏車　冀推動運輸業採納綠色運輸科技

理工大學的一個研究團隊功成功研發出一款新型冷藏車，有別於以往傳統燃油車，該冷藏車不僅可支援太陽能供電冷藏系統，而且具備車聯電能儲存及交換技術。有關項目現已進入商用化階段，並得到政府、學術界及業界的廣泛支持，預計即將面世。



由理大電機及電子工程學系教授鄭家偉教授帶領的研究團隊所研發的智能太陽能冷藏車提供靈活的能量存儲功能，車頂裝有可擴展的太陽能板，令輸出的電能更高，電能亦會儲存到車上的儲能裝置，為車上冷藏系統提供附加的動力來源。

這款智能太陽能冷藏車可連接其他同款車輛，進行充電和能量交換。（理大提供圖片)

配備鋰離子電池 可連接電動車充電設施

車上亦配備鋰離子電池，可連接一般電動車充電設施充電，當太陽能儲能裝置及電池儲滿能量後，可為車輛提供動力達四小時，而用家亦可按需求擴充電池數量和容量，進一步提升續航能力。車上冷藏系統更可提供低至攝氏零下45度的儲存環境，而且在電力發動機關閉後，仍能如常運作，令車輛搖身一變成為流動冷藏庫，有助舒緩本港冷藏倉庫供不應求的問題。

此外，冷藏車亦可連接其他同款車輛，進行充電和能量交換。通過車上的智能能量優化系統，用家可追蹤和控制太陽能板的最大功率點，以提升整個能源系統的運行效率，優化冷藏系統的製冷性能，並延長車載電池的使用壽命。

由理大電機及電子工程學系教授鄭家偉教授帶領的團隊，成功研發出一輛新型冷藏車，既支援太陽能供電冷藏系統，又具備車聯電能儲存及交換技術。（理大提供圖片)

目前全港約有五千輛冷藏車，未來幾年更預計會激增至一萬輛，這些車輛均為燃油車，開動或怠速時產生大量廢氣和噪音。鄭家偉表示，特區政府近年推出多項政策，以推動電動車普及化，包括訂下於2035年或以前停止新登記燃油私家車的目標。然而，在貨運車輛領域，新能源汽車普及化進度仍相對滯後，期望這個研究項目能產生帶動作用，推動運輸業界更樂意採納綠色運輸科技，為減排和實現碳中和貢獻力量。