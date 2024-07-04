英國大選｜主要兩黨最後衝刺打經濟牌　警告對方上場經濟後果可怕

英國7月4日舉行國會選舉，今午2時起投票。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）和保守黨籍首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）選前盡力拉票、大打「經濟牌」。兩人都警告選民，如對方獲勝將帶來可怕的經濟後果。



辛偉誠對選民發出新的呼籲，稱工黨上場將加稅、阻礙經濟復蘇並使英國在全球地緣政治緊張之際更加脆弱，工黨否認有關指控。

辛偉誠說：「他們將對我們的國家和經濟造成持久的損害，就像他們上次執政時所做的那樣。」「別讓這種事發生。」

英國選民擔心不論那一黨上場，是否有能力處理該國包括通脹在內的經濟問題。圖為2024年7月3日，國會選舉舉行前夕，鏡頭下英國國會大樓一景。（Reuters）

英國大選：2024年7月3日，國會選舉舉行前夕，鏡頭下西敏寺教堂附近的路牌上貼着一個指示票站所在方向標誌。（Reuters）

今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席，票站在當地早上7時開放到晚上10時（香港時間4日下午2時至5日早上5時）。人們將可在香港時間7月5日早上5時左右的票站調查看到大致情況，一些選區點票結果在早上8時出爐。

路透社及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，工黨預計可獲431席，首保守黨則可能只有102席，意味工黨以212席之差成為大多數，亦是自1832年以來，在選舉中贏得最大的大多數議席。

另外民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」，其中在26名仍然參選的內閣官員中，包括財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在內16人料會落敗zc1保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、以及被視為將來領導人選的Miriam Cates等。