英國大選｜最新民調：工黨將取431席　多名重量級人士「落馬」

英國今日（4日）舉行大選，外界普遍預期在野工黨將會上台，結束保守黨14年管治。據網上市場調查和數據分析公司YouGov在3日公布選前最後一次民意調查，推算施紀賢（Keir Starmer）領導的工黨或贏得當代史上最大的多數議席，並成為自1832年通過的關於擴大英國下議院選民基礎的法令以來，取得最多議席的單一政黨。



YouGov指出，工黨料贏得破紀錄的431席，超越貝理雅（Tony Blair）於1997年創下的419席紀錄，也較郝爾彬（Jeremy Corbyn）在2019年贏得的202席多逾一倍，令施紀賢或成為以選舉而言，史上最成功的工黨領袖。

而保守黨在約翰遜（Boris Johnson）領導時，曾在2019年大選贏得365席，惟預計多達三分二的議席有機會在今屆大選中不保。預計該黨僅取得102席，表現比馬卓安（John Major）於1997年創下的165席更差。

其他政黨方面，戴維（Ed Davey）領導的自由民主黨料獲72席，超越2005年錄得的62席新高；法拉奇（Nigel Farage）的改革英國黨（Reform UK，簡稱改革黨）或獲3席；綠黨則可能只得2席。至於蘇格蘭民族黨（SNP）就可能比2019年減少30席，下降至18席。

據報首相辛偉誠向友人表示，擔心會喪失自己選區的國會議席，呼籲選民作出正確選擇，「試想獲絕對多數的工黨政府會怎樣做，這個政府無計劃解決非法移民問題。至於安全及防務方面，正值數十年僅見的更危險時刻，保守黨增加國防投資，但(工黨黨魁)施紀賢掌權第一星期，就會在北約峰會取消這些計劃。」

另外，有民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」，其中在26名仍然參選的內閣官員中，包括財相侯俊偉（Jeremy Hunt）、國防大臣夏博思（Grant Shapps）在內16人料會落敗。