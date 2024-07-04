美國大選｜美媒：拜登政策受歡迎　民調卻落後特朗普

英國輿觀調查公司（YouGov）6月27日公布一項民調，結果顯示，在不告知受訪者這些政策由誰提出的情況下，拜登（Joe Biden）政策受歡迎，但他個人的支持度卻輸特朗普（Donald Trump，又譯川普）。《華盛頓郵報》7月2日分析，傳媒應該提供清晰的資訊，以供選民了解候選人的施政議程。



民調指出，拜登最受歡迎的政策是要求槍枝購買者接受犯罪及心理背景調查，支持度高達82%，自稱是特朗普支持者中就有70%亦支持該政策。而特朗普最受歡迎的政策是未來4年逐步減少從中國進口關鍵商品，獲59%支持，自稱拜登支持者中有50%支持該政策。

美國總統拜登（Joe Biden）經過2024年6月27日的災性難性辯論之夜後，28日來到北卡羅來納州首府羅利市（Raleigh）發表演說時狀態回勇，發表激盪人心的演說。這被視為他想挽回形象，以及挽民主黨人與選民對他領導國家的信心。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

2024年6月28日，美國維珍尼亞州切薩皮克（Chesapeake），美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在舉行競選活動時，展示了美國總統拜登的特大肖像照，上方被印有模仿特大紅色印章印下來的「失敗」字樣。（Reuters）

《華盛頓郵報》分析指，雖然有多種解釋能回答該問題，但至少選民還不太了解候選人的政策。因為媒體報道注重於競爭，而非議題。記者應提供更清楚的資訊，讓選民了解候選人當選後會怎麼做。

在YouGov提出的28項政策當中，拜登政策獲得多數人支持的有27項，而特朗普僅有10項。其中，拜登的24項政策獲得超過50%的支持，而特朗普僅有6項。

2024年6月22日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席在美國賓夕法尼亞州費城舉行的競選活動。（Reuters）

報道據民調總體得出結論，拜登一直無法有效向選民傳達他的政策主張，收場總統辯論便是最好的例子，他未能清楚表達，有時甚至記不得他的立場，也未能說明他的立場為什麼比特朗普好，而特朗普卻能說服選民。