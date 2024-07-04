美國大選｜美媒：拜登政策受歡迎 民調卻落後特朗普
撰文：官祿倡
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英國輿觀調查公司（YouGov）6月27日公布一項民調，結果顯示，在不告知受訪者這些政策由誰提出的情況下，拜登（Joe Biden）政策受歡迎，但他個人的支持度卻輸特朗普（Donald Trump，又譯川普）。《華盛頓郵報》7月2日分析，傳媒應該提供清晰的資訊，以供選民了解候選人的施政議程。
民調指出，拜登最受歡迎的政策是要求槍枝購買者接受犯罪及心理背景調查，支持度高達82%，自稱是特朗普支持者中就有70%亦支持該政策。而特朗普最受歡迎的政策是未來4年逐步減少從中國進口關鍵商品，獲59%支持，自稱拜登支持者中有50%支持該政策。
《華盛頓郵報》分析指，雖然有多種解釋能回答該問題，但至少選民還不太了解候選人的政策。因為媒體報道注重於競爭，而非議題。記者應提供更清楚的資訊，讓選民了解候選人當選後會怎麼做。
在YouGov提出的28項政策當中，拜登政策獲得多數人支持的有27項，而特朗普僅有10項。其中，拜登的24項政策獲得超過50%的支持，而特朗普僅有6項。
報道據民調總體得出結論，拜登一直無法有效向選民傳達他的政策主張，收場總統辯論便是最好的例子，他未能清楚表達，有時甚至記不得他的立場，也未能說明他的立場為什麼比特朗普好，而特朗普卻能說服選民。