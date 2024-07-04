美國民主黨「關鍵選區」第2人「開槍」：拜登應退選
撰文：官祿倡 許懿安
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美國亞利桑那州眾議員格里哈爾瓦（Raúl Grijalva）7月3日表示，總統拜登（Joe Biden）狀態不穩定，促他退選。他是第二位公開呼籲拜登退選的民主黨籍議員。德州民主黨籍眾議員多格特（Lloyd Doggett）前一天已作出同類呼籲。
《紐約時報》3日報道，格里哈爾瓦質疑拜登在大選上擊敗對手特朗普（Donald Trump）表示，認為拜登需要承擔保住這個位置的責任，而此刻他的責任就是退出大選。
格里哈爾瓦所代表的選區，是亞利桑那州南部美墨邊境的一個堅定的民主黨選區。
格里哈爾瓦未透露他支持誰來接替拜登代表民主黨參選，但強調，若拜登繼續參選，他亦會支持。
白宮3日回應，重申拜登無意退選。格里哈爾瓦是亞利桑那州第七國會選區的眾議院代表，該選區自2000年後一直支持民主黨。
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