馬克龍聯手左翼力阻國民聯盟　民調：極右翼次輪投票難獲過半議席

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的中間派執政聯盟和左翼「新人民陣線」（NPF）在國民議會選舉的第二輪投票中採取退選策略，協力阻止極右翼的國民聯盟（RN）掌權。最新民調預測，極右翼國民聯盟恐難以在決選後得過半席位，無法單獨組織政府。



路透社7月3日報道，法國總統馬克龍因6月初歐洲議會選舉極右派勢力大幅加強，提早解散國會舉行大選，但他的政治賭博面臨挫敗。

在6月30日的首輪投票中，極右翼領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的國民聯盟與極右盟友以33.2％的得票居首；「新人民陣線」以及馬克龍所屬復興黨（Renaissance）與盟友組成的中間派聯盟得票率分別為28.63％和20.8％。

圖左：2024年6月30日，法國埃南-博蒙（Hénin-Beaumont，暫譯），法國極右派領導人馬林勒龐在法國國會選舉第一輪結果公布後發表講話。圖右：2024年6月12日，法國巴黎，總統馬克龍在記者會上談及復興黨及其盟友在國會選舉中的優先事項。（Reuters）

由梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）領導的法國極左翼黨派「不屈服的法國」（La France insoumise）也在左翼選舉聯盟「新人民陣線」中。圖為2024年5月16日梅朗雄在塞內加爾一間大學發表講話。（Reuters）

第一輪投票贏得席位的76名候選人，幾乎全部來自極右翼和左翼政黨。其餘的501個席位將通過第二輪投票由選民在兩名到三名候選人之間投選。少數幾個選區出現四角戰。在此情況下，位列第三和第四的候選人可以退出，以強化另一個主流政黨擊敗國民聯盟的可能性。

市場研究公司「哈里斯互動」（Harris Interactive）7月3日發布的民意調查顯示，國民聯盟很可能無法在7日的第二輪投票時贏得過半席位，在577個席位的議會中預計只能贏得190個至220個席位，雖仍是國會第一大派系，但遠低於自行組建政府所需的289個議席。

馬林勒龐猛烈抨擊馬克龍的中間派陣營和左翼聯盟，聯手阻止國民聯盟贏得過半議席，她說，法國民眾完全有能力決定什麼對國家有利。

「新人民陣線」預計能得159席至183席，居第二，馬克龍的中間陣營席位將減至110個至135個。其他各個政黨將贏得17個至31個席位。

分析師指出，雖然現階段很難精準預測席位，但若國民聯盟最後的席位確如民調所反映，將代表馬克龍陣營與左翼政黨聯手的所謂「共和陣線」策略暫時收效。

「哈里斯互動」為法國雜誌《挑戰》（Challenges）進行的民調結果是在214名候選人退出之後發布。此前，民調專家按照第一輪投票結果估計，國民聯盟有望在第二輪投票贏得250個至300個席位。

候選人退出後，將有92場三方或四方之戰。三角戰選區從306個驟減為89個，更有350多席只是兩強對決。專家稱，三方角逐有利於國民聯盟取勝，而雙人競爭則相信有利於反右翼的陣營。

2024年6月28日，法國巴黎，地方部門職員在票站準備票箱，準備迎接法國大選6月30日首輪投票。（REUTERS）

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）呼籲選民組成統一陣線，在第二輪議會選舉中阻擋極右派勢力。他警告，主張反移民的國民聯盟已接近贏得過半議席。他對法媒記者說：「這些退出表明，我們可以避免極右翼獲得過半席位。」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）3日對極右翼可能贏得法國第二輪投票表示關注，並呼籲法國人民盡一切努力，共同保護偉大而美麗的歐洲，不讓極右民粹主義者主宰歐洲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

