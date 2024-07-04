馬克龍聯手左翼力阻國民聯盟 民調：極右翼次輪投票難獲過半議席
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的中間派執政聯盟和左翼「新人民陣線」（NPF）在國民議會選舉的第二輪投票中採取退選策略，協力阻止極右翼的國民聯盟（RN）掌權。最新民調預測，極右翼國民聯盟恐難以在決選後得過半席位，無法單獨組織政府。
路透社7月3日報道，法國總統馬克龍因6月初歐洲議會選舉極右派勢力大幅加強，提早解散國會舉行大選，但他的政治賭博面臨挫敗。
在6月30日的首輪投票中，極右翼領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的國民聯盟與極右盟友以33.2％的得票居首；「新人民陣線」以及馬克龍所屬復興黨（Renaissance）與盟友組成的中間派聯盟得票率分別為28.63％和20.8％。
第一輪投票贏得席位的76名候選人，幾乎全部來自極右翼和左翼政黨。其餘的501個席位將通過第二輪投票由選民在兩名到三名候選人之間投選。少數幾個選區出現四角戰。在此情況下，位列第三和第四的候選人可以退出，以強化另一個主流政黨擊敗國民聯盟的可能性。
市場研究公司「哈里斯互動」（Harris Interactive）7月3日發布的民意調查顯示，國民聯盟很可能無法在7日的第二輪投票時贏得過半席位，在577個席位的議會中預計只能贏得190個至220個席位，雖仍是國會第一大派系，但遠低於自行組建政府所需的289個議席。
馬林勒龐猛烈抨擊馬克龍的中間派陣營和左翼聯盟，聯手阻止國民聯盟贏得過半議席，她說，法國民眾完全有能力決定什麼對國家有利。
「新人民陣線」預計能得159席至183席，居第二，馬克龍的中間陣營席位將減至110個至135個。其他各個政黨將贏得17個至31個席位。
分析師指出，雖然現階段很難精準預測席位，但若國民聯盟最後的席位確如民調所反映，將代表馬克龍陣營與左翼政黨聯手的所謂「共和陣線」策略暫時收效。
「哈里斯互動」為法國雜誌《挑戰》（Challenges）進行的民調結果是在214名候選人退出之後發布。此前，民調專家按照第一輪投票結果估計，國民聯盟有望在第二輪投票贏得250個至300個席位。
候選人退出後，將有92場三方或四方之戰。三角戰選區從306個驟減為89個，更有350多席只是兩強對決。專家稱，三方角逐有利於國民聯盟取勝，而雙人競爭則相信有利於反右翼的陣營。
法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）呼籲選民組成統一陣線，在第二輪議會選舉中阻擋極右派勢力。他警告，主張反移民的國民聯盟已接近贏得過半議席。他對法媒記者說：「這些退出表明，我們可以避免極右翼獲得過半席位。」
德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）3日對極右翼可能贏得法國第二輪投票表示關注，並呼籲法國人民盡一切努力，共同保護偉大而美麗的歐洲，不讓極右民粹主義者主宰歐洲。
本文獲《聯合早報》授權轉載