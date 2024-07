法國國民議會選舉首輪投票已結束,由昨馬琳勒龐領導的極右政策國民聯盟,得票率為33.2%,領先左翼聯盟新人民陣線,及總統馬克龍領導的中間派聯盟,第二輪投票將於7月7日舉行。國民聯盟能否在今次議會選舉中,取得過半議席﹑即289席,兼推舉總理,現時屬未知數。



首輪投票結束後,法國股市反應正面,截至香港時間下午6時47分,法國CAC指數升116點,報7595點,德國DAX指數最新殼18306點,升72點,英國富時指數升24點,報8189點。西班牙IBEX 35指數升116點,報11059點,意大利富時MIB指數升535點,報33690點。

歐盟・歐元・歐元紙幣:FILE PHOTO: Euro banknotes are seen in this illustration taken July 17, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo