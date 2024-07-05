泰國遭受氣候變化影響　榴槤產量大幅下降

泰國開泰研究中心發布的報告指出，受不利天氣影響，泰國今年榴槤產量大幅下降。



開泰研究中心在週三（7月3日）發布的報告說，泰國榴槤的上市旺季通常在每年的4月至8月，這段時間的榴槤產量約佔全年的86％。榴槤主要產區在泰國東部和南部，這兩個地區的產量合計佔全國總產量的95％以上。東部榴槤從4月開始陸續上市，隨後南部榴槤從6月開始進入市場。今年這兩個產區的產量受到氣候變化的影響程度有所不同。

中國新聞社報道，泰國東部榴槤產量受到厄爾尼諾現象（El Niño）帶來的炎熱乾旱天氣的影響。特別是在4月份降雨顯著減少，榴槤樹的開花結果因缺水而受影響，導致果實重量減輕。儘管從5月開始降雨增多使收穫期間的損失有所減輕，但總體來看，預計2024年東部產區榴槤產量約為65萬噸，同比下降14％。

受到厄爾尼諾現象影響，泰國東部榴槤在2024年的產量料減少14%。圖為泰國金枕頭榴槤 。

南部榴槤產量受到不利天氣的影響更大。在榴槤從開花到結果的整個生長季節，南部地區的降雨量都少於去年同期。預計2024年泰國南部榴槤產量約31萬噸，同比大幅下降25％。

據此計算，2024年榴槤兩大產區的總產量為96萬噸，同比下降18％，為15年最大降幅。

開泰研究中心預計，2024年泰國榴槤種植農的總收入僅增長0.3％，原因是榴槤平均價格同比上漲22％，但總產量同比下降18％。同時，厄爾尼諾現象持續，榴槤種植農為抗旱保收必須付出灌溉用水費用等額外成本。

本文獲《聯合早報》授權轉載

