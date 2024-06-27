商機「槤槤」：中國需求激增　批准進口馬來西亞新鮮榴槤

中國即日起允許符合中方標準的馬來西亞新鮮榴槤進口中國。業者指馬來西亞新鮮榴槤最快8月即可開始運往中國，但馬來西亞榴槤價格不會因此暴漲，因為當地榴槤種植地與產量近年來與日俱增。



中國總理李強上周訪問馬來西亞時，兩國簽署「馬來西亞鮮果榴槤輸華植物檢疫要求議定書」。中國海關總署接着在周一（6月24日）宣佈，即日起允許符合七項要求的馬來西亞新鮮榴槤進口中國。

中方的七項要求包括輸華榴槤的果園和包裝廠，都必須向馬來西亞農業與糧食安全部審核備案，並由中國海關總署批准註冊。輸華榴槤的加工、包裝、儲藏和裝運過程，必須由馬來西亞官員負責檢疫監管。

農業及糧食安全部長莫哈末沙布周三（6月26日）說，聯邦農業銷售局（FAMA）接下來將與鄉區榴槤園主協商，並助他們出口新鮮榴槤到中國。

中國在2011年5月批准進口馬來西亞的冷凍帶籽和去籽榴蓮果肉及果泥，2018年批准進口馬來西亞速凍榴槤，但一直不批准進口馬來西亞新鮮榴槤。（視覺中國）

莫哈末沙布說，中國對榴槤的需求很高，馬來西亞除了貓山王和黑刺等頂級榴槤，鄉區優質榴槤也將出口到中國。

彭亨果農公會會長葉秋德告訴《星洲日報》，中方批准進口馬來西亞新鮮榴槤後，馬來西亞業者最快能在8月開始將新鮮榴槤運往中國。

他說，許多榴槤業者近年來在吉蘭丹州和彭亨州大規模種植榴槤，這些面積動輒數千甚至數萬英畝的榴槤園，目前都已進入初步生產階段，因此預料接下來將有大量榴槤進入市場。

換言之，即使到時馬來西亞新鮮榴槤開始出口到中國，馬來西亞本地消費和運往新加坡的榴槤預料影響不大，價格也不會明顯波動。

不過，勞勿種植人公會主席許觀興認為，貓山王榴槤是最受中國民眾歡迎的榴槤，如果大量新鮮貓山王榴槤運往中國，留給馬來西亞市場的貓山王將因供不應求而漲價。

貓山王被譽為榴槤中的極品，價格不菲，自從獲准出口到中國後，身價不斷急升。（視覺圖片）

中國進口量佔全球榴槤年產量超過八成

中國是全球最大榴槤進口國，進口量佔全球榴槤年產量超過八成。中國在2019年批准泰國新鮮榴槤進口，接着在2022年與去年接連批准進口越南與菲律賓的新鮮榴槤。

中國在2011年5月批准進口馬來西亞的冷凍帶籽和去籽榴蓮果肉及果泥，2018年批准進口馬來西亞速凍榴槤，但一直不批准進口馬來西亞新鮮榴槤。

中國是馬來西亞榴槤的最大出口市場，馬來西亞2022年向全球出口的水果總值20億1000萬令吉，榴槤佔58.6%或11億4000萬令吉。其中8億8700萬令吉或78%的榴槤是出口到中國。