貓山王榴槤暢銷國際　馬來西亞計劃申請專利

馬來西亞政府準備為當地特有的的榴槤品種貓山王申請專利，讓國際社會知道及認可這種優質農產品產自馬國。



馬國也計劃在今年9月或10月，向中國出口新鮮榴槤，其中就包括廣受中國民眾喜愛的貓山王。

馬國農業及糧食安全部長莫哈末沙布（Mohamad bin Sabu）星期四（6月27日）出席吉打州慕達農業發展機構的活動後在記者會上說，考慮到貓山王在國際上非常受歡迎，政府認為有必要申請專利。「農業局和農糧部屬下負責國際事務的單位將展開工作，為屬於馬來西亞的貓山王榴槤申請專利。」

馬國上星期與中國簽署了「馬國鮮果榴槤輸華植物檢疫要求議定書」，農糧部因此鼓勵馬國業者大規模種植榴槤。

正宗貓山王品種源自馬來西亞彭亨，當地陽光充足、土壤肥沃、環境污染少，出產的榴槤品質絕佳而產量稀有。（圖片：一個不榴 Souled Out提供）

貓山王的體型較小，果皮多為綠色，而底部有明顯的「星形」標記，是貓山王獨有的。（圖片：一個不榴 Souled Out提供）

針對新鮮榴槤何時可開始輸往中國，農糧部副部長亞瑟古律（Authur Joseph Kurup）在另一場活動上告訴媒體，部門預計可在今年9月，或最遲10月開始出口新鮮榴槤到中國。

亞瑟古律說：「若順利出口，（馬國新鮮榴槤在中國的）價格會是在馬來西亞的六倍。」

他也說，馬國出產的榴槤不僅足以應付國內市場，也有餘力出口，因此不會影響馬國市場的供應。

馬國2022年向全球出口的榴槤總值11億4000萬令吉，佔馬國同年水果出口總值的58.6%。中國是馬國榴槤的主要出口市場，2022年出口至中國的榴槤總額達8億8700萬令吉。

此外，馬國旅遊促進局趁着這股「榴槤熱」，推出榴槤園生態旅遊配套，並放眼取得超過200萬令吉的銷售額。

馬國旅遊促進局副總監賽迪星期四在雪蘭莪州武來岸的「2024年及2025年榴槤園生態旅遊配套」推介禮上說，當局2022首次推出這項配套時，銷售額僅10萬令吉，隔年增至160萬令吉，顯示它越來越受歡迎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

