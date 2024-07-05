克里姆林宮：印度總理莫迪7月8日訪問俄羅斯 與普京會面
撰文：蕭通
出版：更新：
印度總理莫迪（Narendra Modi）缺席上海合作組織峰會引起關注之際，俄羅斯克里姆林宮7月4日公布，莫迪7月8日至9日將訪問俄羅斯，並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。俄方上個月曾宣布莫迪將會到訪，但當時未公布具體日期。
路透社指出，俄羅斯與印度關係一直密切，俄烏戰爭以來，印度作為貿易夥伴的重要性增強，為俄羅斯石油的主要買家。不過，俄羅斯同時與中國更為親密，而印度視中國為主要對手，令俄印關係複雜化。
上合組織峰會4日在哈薩克舉行，中國國家主席習近平及普京均有出席，莫迪則指派外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）與會，引起外界揣測。印度媒體則通報，剛連任的莫迪上週正忙於議會會議。
莫迪對上一次訪問俄羅斯為2019 年，出席符拉迪沃斯托克（Vladivostok，中方稱海參崴）的經濟論壇。 他與普京上次會面則在2022年9月，兩人出席在烏茲別克舉行的上合組織峰會。
全球格局改變 美國流失世界主導力 新崛起區域大國顯鋒芒俄媒：莫迪7月或訪俄羅斯莫迪開啟第三任期 習近平緣何無表示？莫迪「慘勝」之後，印度在中美之間將如何自處？印度大選｜莫迪終獲關鍵盟友支持組建政府 一人獨大局面將被打破