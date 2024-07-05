美國大選｜迪士尼繼承人：停止捐款直至拜登退選 拜登：哪都不去
撰文：許懿安 王海
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美國總統拜登（Joe Biden）6月27日在首場美國總統電視辯論表現被指糟透，黨內外出現要求他退選的呼聲。迪士尼家族繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）7月5日說，將停止向民主黨捐款，直到拜登退出競選。
迪士尼兄弟製片廠（Disney Brothers Studio）是華特迪士尼與哥哥Roy O. Disney在1923年共同成立的。阿比蓋爾是Roy的孫女。
她4日向美國消費者新聞與商業頻道說，已向民主黨捐款多年的她，打算在拜登退出前暫停捐款。拜登則仍堅稱無意推出，「我哪裏都不去」。
我打算停止對該黨作出任何捐款，除非他們找人取代拜登。 這是現實主義，而不是不尊重。拜登是個好人，為他的國家做出了令人欽佩的貢獻，但賭注太高了。
如拜登不下台，民主黨就會輸。對此我絕對確定。損失的後果將是非常可怕的。
迪士尼指出副總統賀錦麗（Kamala Harris）是可靠的替代人選，認為她能夠擊敗特朗普（Donald Trump）。
阿比蓋爾是民主黨的長期支持者。根據聯邦選舉委員會的文件，她於4月向珍芳達氣候政治行動委員會（Jane Fonda Climate PAC）捐贈5萬美元。根據非牟利組織OpenSecrets（位於美國華盛頓特區、從事跟蹤競選財務和遊說的數據）的數據，PAC已向競選國會席位的民主黨人提供了5,000美元。
前一天，美國民主黨大金主之一、影音串流平台龍頭Netflix的創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）公開呼籲，指他應將機會讓給黨內後起之秀。
黑斯廷斯投書《紐約時報》時稱，「拜登需要退位讓賢，讓一位充滿活力的民主黨領導人來擊敗特朗普，這才能確保我們國家的安全和繁榮」，此番言論也讓他成為民主黨金主中最早公開表達看法的一員。
儘管拜登和白宮官員皆表示沒有退選計劃，但黑斯廷斯的公開表態意味現任總統的支持基礎再現裂痕。