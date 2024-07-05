美國大選｜迪士尼繼承人：停止捐款直至拜登退選　拜登：哪都不去

美國總統拜登（Joe Biden）6月27日在首場美國總統電視辯論表現被指糟透，黨內外出現要求他退選的呼聲。迪士尼家族繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）7月5日說，將停止向民主黨捐款，直到拜登退出競選。



迪士尼兄弟製片廠（Disney Brothers Studio）是華特迪士尼與哥哥Roy O. Disney在1923年共同成立的。阿比蓋爾是Roy的孫女。

她4日向美國消費者新聞與商業頻道說，已向民主黨捐款多年的她，打算在拜登退出前暫停捐款。拜登則仍堅稱無意推出，「我哪裏都不去」。

我打算停止對該黨作出任何捐款，除非他們找人取代拜登。 這是現實主義，而不是不尊重。拜登是個好人，為他的國家做出了令人欽佩的貢獻，但賭注太高了。 迪士尼家族繼承人阿比蓋爾

如拜登不下台，民主黨就會輸。對此我絕對確定。損失的後果將是非常可怕的。 迪士尼家族繼承人阿比蓋爾

迪士尼指出副總統賀錦麗（Kamala Harris）是可靠的替代人選，認為她能夠擊敗特朗普（Donald Trump）。

阿比蓋爾是民主黨的長期支持者。根據聯邦選舉委員會的文件，她於4月向珍芳達氣候政治行動委員會（Jane Fonda Climate PAC）捐贈5萬美元。根據非牟利組織OpenSecrets（位於美國華盛頓特區、從事跟蹤競選財務和遊說的數據）的數據，PAC已向競選國會席位的民主黨人提供了5,000美元。

迪士尼家族繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）2011年6月29日出席德國慕尼黑巴伐利亞國家博物館舉行的數碼生活設計女性會議（DLDwomen，暫譯） 。 （Getty）

Netflix 創辦人兼時任CEO黑斯廷斯（Reed Hastings）2015年9月2日在東京出席Netflix日本的發布會。（Getty）

前一天，美國民主黨大金主之一、影音串流平台龍頭Netflix的創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）公開呼籲，指他應將機會讓給黨內後起之秀。

黑斯廷斯投書《紐約時報》時稱，「拜登需要退位讓賢，讓一位充滿活力的民主黨領導人來擊敗特朗普，這才能確保我們國家的安全和繁榮」，此番言論也讓他成為民主黨金主中最早公開表達看法的一員。

儘管拜登和白宮官員皆表示沒有退選計劃，但黑斯廷斯的公開表態意味現任總統的支持基礎再現裂痕。