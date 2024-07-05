美國大選｜要求拜登退選呼聲高　金主：會否「死撐」4至5天有分曉

儘管美國總統拜登（Joe Biden）近日誓言「競選到底」，但民主黨內外對於「替換候選人」的聲音始終沒有平息。



彭博社7月3日報道，民主黨主要的捐款人、顧問公司Signum Global Advisors的董事長邁爾斯（Charles Myers）接受「彭博觀察」（Bloomberg Surveillance）採訪時表示，事態在朝不利於拜登的方向發展，預計會有更多民主黨人要求拜登退選。

「周四晚上，競選形勢發生了根本性的變化。」邁爾斯表示，「我認為我們將在未來4到5天內知道總統是否堅持競選。我認為他沒有三周時間來做決定。」

邁爾斯表示，從他了解的情況來看，拜登的內部圈子，即他的家人、親密顧問和競選團隊，仍然相信他應該戰鬥到底。他認為，拜登作為一個「畢生致力於公共服務事業，並已達到世界權力頂峰的人」，在一場非常糟糕的辯論或一次嚴重失誤後就主動退選的可能性微乎其微。

但邁爾斯預計，拜登面臨的壓力會越來越大，政界會有更多民主黨人公開呼籲拜登退出，讓其他人出來競選美國總統。他說，最大的擔憂來自在眾議院和參議院都處於弱勢席位的民主黨人，他們面臨着艱難的選戰，拜登的參選可能導致投票率下降。

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席在白宮舉行六月節音樂會。（Reuters）

6月15日，拜登和奧巴馬在洛杉磯出席籌款活動。（Reuters）

邁爾斯指，「實際上，我聽到（來自當選民主黨人）的壓力和恐慌要比來自捐款人的更大。」

他坦言，事態發展「對總統不利的速度比他預期的要快得多」，但邁爾斯6月28日晚上和拜登在一起時，後者表現得「非常沉穩也非常醒目，他需要向美國人展示這一點。」

截至目前，只有一名民主黨國會議員公開呼籲拜登退出競選。但在過去一星期以來，各種「民主黨人敦促拜登退選」的消息不斷。

彭博社3日的另一篇報道引述民主黨高級官員的消息稱，由於擔心失去對國會的控制權，數十名國會民主黨議員正在考慮致信拜登，要求他退出競選。目前民主黨在參議院擁有些微優勢，而眾議院則由共和黨控制。上述官員表示，在傳統上安全的民主黨選區競選連任的民主黨人，正在轉發這封信，這突顯了民主黨內部的恐慌有多普遍。

美媒2日報道稱，其採訪的20多名匿名的現任和前任民主黨官員、捐助者和拜登長期盟友中，許多人表示他們已經下定決心，認為總統應該退出競選，其中一些人認為他需要在本週宣布這一決定。

德州眾議員多格特（Lloyd Doggett）成為首位公開呼籲拜登退選的民主黨國會議員，他認為拜登應該像時任總統總統詹森（Lyndon Johnson）一樣忍痛棄選。（Reuters）

Netflix創辦人兼時任CEO黑斯廷斯（Reed Hastings）2015年9月2日在東京出席Netflix日本的發布會。（Getty）

另一名民主黨主要金主、串流平台Netflix的聯合創始人黑斯廷斯（Reed Hastings）3日在給《紐約時報》的電郵中直截了當地表示：「拜登需要讓位，讓一個充滿活力的民主黨領袖擊敗特朗普，確保我們國家的安全和繁榮。」

《紐約時報》3日引述據稱來自拜登關鍵盟友的消息爆料指，「拜登告訴自己的盟友，他正在考慮是否繼續參選。」

據報道，這名匿名關鍵盟友透露，拜登私下承認，他非常清楚在上周「災難性」的辯論後，未來幾天的工作將至關重要。如果他不能說服選民自己仍能勝任總統職務，那麼他的連任之路可能將「回天乏術」。

白宮副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）在社交媒體對此回應指，報道中這些說法絕對是錯誤的。在7月3日的新聞簡報會上，白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）也反駁了拜登退選的消息，稱拜登直接告訴她，他沒有與盟友談論過退出競選的問題。她向記者強調，拜登「絕對不會」考慮退選。

在此之前，一位參加電話會議的競選官員透露，在與全體競選工作人員的電話會議上，拜登明確表示他不打算退出競選。拜登在電話中說：「讓我盡可能清楚地、簡單直接地說出來：我將繼續競選。沒有人逼我退選。我不會退出。我會競選到底，我們一定會贏。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

