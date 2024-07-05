美國大選｜民主黨換將聲起 賀錦麗接替拜登參選有3優勢
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國總統拜登（Joe Biden）在電視辯論上的表現引發民主黨的換將聲浪，副總統賀錦麗（Kamala Harris）被視為最有力的接替人選。賀錦麗是一名非裔美國女性且支持墮胎權，也可以接手拜登的競選資金。
路透社7月4日報道，來自美國總統拜登（Joe Biden）競選團隊、白宮及民主黨全國委員會的7名消息人士透露，如果拜登決定退出總統選戰，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將是首要替代人選。
可接手拜登競選資金
根據美國選舉財務法，由於賀錦麗是拜登副手，如果拜登退選，數億美元競選資金可由賀錦麗接手。如果由其他人參選，程序上就會比較複雜。
非裔身份
包括加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）和密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）在內，其他呼聲高的接替人選都是白人，若跳過第一名擔任副總統的非裔女性賀錦麗，由他們接替拜登，這可能會引起非裔選民的不滿。
支持墮胎
與承諾要進一步限制墮胎權的特朗普相比，賀錦麗支持墮胎的立場可望為其扳回一城。
美國大選｜要求拜登退選呼聲高 金主：會否「死撐」4至5天有分曉美國大選｜特朗普私下稱擊敗「老坑」拜登 形容賀錦麗「廢柴」美國大選｜賀錦麗成「換登」首選 美媒：將獲黨內廣泛支持美國大選｜迎戰特朗普？ 民調：民主黨唯有「她」表現優於拜登