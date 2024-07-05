美國大選｜民主黨換將聲起　賀錦麗接替拜登參選有3優勢

美國總統拜登（Joe Biden）在電視辯論上的表現引發民主黨的換將聲浪，副總統賀錦麗（Kamala Harris）被視為最有力的接替人選。賀錦麗是一名非裔美國女性且支持墮胎權，也可以接手拜登的競選資金。



路透社7月4日報道，來自美國總統拜登（Joe Biden）競選團隊、白宮及民主黨全國委員會的7名消息人士透露，如果拜登決定退出總統選戰，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將是首要替代人選。

賀錦麗2024年3月3日在美國阿拉巴馬州（Alabama）演說。（Reuters）

2023年11月2日，賀錦麗在英國出席人工智能安全峰會。（Reuters）

可接手拜登競選資金

根據美國選舉財務法，由於賀錦麗是拜登副手，如果拜登退選，數億美元競選資金可由賀錦麗接手。如果由其他人參選，程序上就會比較複雜。

2023年2月7日，美國總統拜登正在國會發表國情咨文。美國副總統賀錦麗（後排左）和眾議院議長麥卡錫（後排右）正在聆聽。（Reuters）

非裔身份

包括加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）和密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer）在內，其他呼聲高的接替人選都是白人，若跳過第一名擔任副總統的非裔女性賀錦麗，由他們接替拜登，這可能會引起非裔選民的不滿。

圖為美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）2024年3月3日在阿拉巴馬州塞爾瑪（Selma）出席活動。（Reuters）

支持墮胎

與承諾要進一步限制墮胎權的特朗普相比，賀錦麗支持墮胎的立場可望為其扳回一城。