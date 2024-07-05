特朗普勝完還想再勝？　提議拜登來一場「不設防」辯論

美國共和黨總統候選人前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）挑戰總統拜登（Joe Biden）與他進行一場「不設防」的辯論。



據彭博社報道，特朗普7月5日在Facebook帳號發文表示，讓我們再進行一次辯論，但這次將不設防，什麼都可以談，就只有我們兩個人。

拜登和特朗普6月27日晚上在美國有線新聞網絡（CNN）位於亞特蘭大的演播室，進行了總統選舉首場電視辯論。

依照CNN的電視辯論規則，當其中一名總統候選人在發言時，另一名總統候選人的麥克風將被消音，這是為減少對發言者的干擾。這場辯論也沒有現場觀眾。

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

圖為2024年6月28日日，在民主黨總統候選人、美國總統拜登和共和黨總統候選人、美國前總統特朗普在佐治亞州亞特蘭大舉行首次總統辯論之前，媒體工作人員在佐治亞理工學院的新聞發布室工作。（Reuters）

拜登在電視辯論中的表現失常引發各界高度關注，民主黨內呼籲拜登退選的聲音持續不斷，《紐約時報》（New York Times）更在社論中指拜登尋求連任的決心是一次「魯莽的賭博」，「拜登現在能夠提供最偉大的公共服務，就是宣布他不再繼續競選連任。」

拜登競選團隊隨即進行危機處理，拜登承認自己在首場辯論表現遜色，但堅持他有信心勝任總統工作。

依照原有安排，拜登和特朗普將在9月10日參加由美國廣播公司（ABC）舉辦的第二場總統選舉電視辯論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

