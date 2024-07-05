特朗普勝完還想再勝？ 提議拜登來一場「不設防」辯論
撰文：外部來稿(國際)
出版：更新：
美國共和黨總統候選人前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）挑戰總統拜登（Joe Biden）與他進行一場「不設防」的辯論。
據彭博社報道，特朗普7月5日在Facebook帳號發文表示，讓我們再進行一次辯論，但這次將不設防，什麼都可以談，就只有我們兩個人。
拜登和特朗普6月27日晚上在美國有線新聞網絡（CNN）位於亞特蘭大的演播室，進行了總統選舉首場電視辯論。
依照CNN的電視辯論規則，當其中一名總統候選人在發言時，另一名總統候選人的麥克風將被消音，這是為減少對發言者的干擾。這場辯論也沒有現場觀眾。
拜登在電視辯論中的表現失常引發各界高度關注，民主黨內呼籲拜登退選的聲音持續不斷，《紐約時報》（New York Times）更在社論中指拜登尋求連任的決心是一次「魯莽的賭博」，「拜登現在能夠提供最偉大的公共服務，就是宣布他不再繼續競選連任。」
拜登競選團隊隨即進行危機處理，拜登承認自己在首場辯論表現遜色，但堅持他有信心勝任總統工作。
依照原有安排，拜登和特朗普將在9月10日參加由美國廣播公司（ABC）舉辦的第二場總統選舉電視辯論。
本文獲《聯合早報》授權轉載