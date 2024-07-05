匈牙利總理歐爾班「無預警」訪俄晤普京　俄：願探討和平協議細節

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）7月5日抵達莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，匈牙利方面之前未有公布行程。普京向歐爾班表示願意就結束烏克蘭衝突的和平建議進行討論。



路透社7月5日，匈牙利總理歐爾班同日較早時抵達莫斯科，他與普京進行會面，並表示希望討論對歐洲重要的問題。

歐爾班向俄羅斯媒體稱，匈牙利已漸漸成為最後一個可與所有國家對話的歐洲國家。

在克里姆林宮與歐爾班會面的普京表示，他已準備好就結束烏克蘭衝突的和平協議的細節進行討論。

普京指出，他準備聽取歐爾班對烏克蘭議題的立場，並聽取歐爾班對其他歐盟國家的看法。

匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國，導致這個中歐國家在未來6個月內，對歐盟的議程和優先事項會產生影響。

歐爾班7月2日才剛訪問了烏克蘭首都基輔，敦促總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）考慮停火，以加速結束與俄羅斯的戰爭。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban，左）2023年10月17日出席在中國北京舉行的第三屆「一帶一路」高峰論壇前，會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）（Pool via REUTERS）

圖為2024年7月2日，在烏克蘭基輔，匈牙利總理歐爾班和烏克蘭總統澤連斯基在會面前握手。（Reuters）

一名歐盟官員7月5日告訴法媒：「多次試圖確認歐爾班訪問的消息均未成功。」

官員稱歐爾班「沒有發布任何前往莫斯科的行程」，並稱「如果匈牙利總理提出這樣的要求，米歇爾主席將強烈建議他不要進行這樣的訪問」。

法媒4日早上就有關傳聞查詢時，匈牙利政府拒絕置評。